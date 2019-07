Moschea abusiva in via Quarenghi, assolto proprietario: “Il fatto non sussiste”

Il caso risale a qualche anno fa. Sala Uddin, presidente dell’associazione islamica Rahamah, aveva preso in affitto un immobile in via Quarenghi 23 a Bergamo, secondo l’accusa trasformando la destinazione da commerciale (un ex supermercato) a luogo di culto. Praticamente una sorta di “moschea abusiva”.

L’uomo, rinviato a giudizio, mercoledì 17 luglio è stato assolto in primo grado dal giudice Andrea Guadagnino perché “il fatto non sussiste”.

“Siamo riusciti a dimostrare che l’immobile veniva utilizzato come semplice luogo d’incontro tra i membri della comunità islamica – spiega l’avvocato Elena Meroni – mentre la moschea vera e propria, quella dove si riunivano a pregare, era regolare e si trovava da tutt’altra parte”, ovvero negli spazi di una palestra comunale.

La vicenda aveva fatto molto discutere. Il centro fu sottoposto a diversi controlli della polizia locale, anche su spinta della Lega che aveva tenuto alta l’attenzione sul tema, sottoponendo diverse interrogazioni all’attenzione del Comune di Bergamo.