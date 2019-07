Livia Tani, partner italiano di Jean Nouvel: “Il Kilometro Rosso? Un’esperienza bellissima”

Marlegno ha ospitato giovedì 18 luglio nel proprio quartier generale di Bolgare l’architetto Livia Tani, partner dell’Atelier Jean Nouvel e dell’archistar francese, che ha fatto una lezione agli studenti del corso di Alta Formazione dedicato all'”Architettura per il Paesaggio” della YAC Academy di Bologna, riferimento d’eccellenza nella formazione di architetti e progettisti a livello internazionale.

Livia Tani si è laureata con lode nel 1997 all’Università La Sapienza di Roma e ha conseguito un dottorato in Tecnologia dell’architettura nel 2004. Ha iniziato a collaborare con Ateliers Jean Nouvel nel 1997 per poi diventare un membro del team AJN di Roma dal 2001. Negli ultimi dieci anni si è confrontata con diversi temi progettuali, dalla progettazione alla realizzazione, tra i quali annovera il Kilometro Rosso che ha seguito personalmente dal 2001 fino all’inaugurazione avvenuta nel 2008.



Livia Tani con Angelo Luigi Marchetti ad di Marlegno

“Il progetto del Kilometro Rosso è stata un’esperienza bellissima per me e ha coinciso con l’apertura degli uffici italiani dell’Atelier Jean Nouvel – ha ricordato Livia Tani a Bergamonews – Dall’inaugurazione avvenuta nel 2008 non ero più passata da Bergamo e sono felice di esserci tornata per un’occasione di formazione”.

“Come studio internazionale, abbiamo la fortuna di lavorare su progetti di grande respiro – ha anche detto l’architetto – e va ricordato che l’architettura è uno sforzo di squadra che viene fatto insieme da clienti, architetti e imprese costruttrici. Si lavora insieme per e con l’eccellenza, e un plauso va alle imprese italiana perché sono un’eccellenza assoluta di cui poco si parla.”

Il principale obiettivo del corso “Architettura per il Paesaggio” di YAC academy è quello di riavvicinare l’architettura all’ambiente facendo conoscere agli studenti il valore dell’edilizia sostenibile e del legno come materiale costruttivo, e la visita all’azienda di Bolgare evidenzia il ruolo di leadership nazionale riconosciuto a Marlegno nel settore della bioedilizia.

La collaborazione con YAC Academy conferma il DNA e lo spirito di Marlegno che da sempre è orientato a sostenere la connessione e la contaminazione tra il mondo dell’architettura contemporanea e quello della ricerca, dell’innovazione e della responsabilità ambientale.