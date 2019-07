Dopo i nove gol rifilati al Brusaporto nel corso del test amichevole di giovedì 18 luglio, i nerazzurri sono tornati in campo ad allenarsi agli ordini di mister Gian Piero Gasperini.

Nella mattinata di venerdì 19, il gruppo ha affrontato una seduta a porte chiuse, mentre alle 17 l’allenamento è stato, come da consuetudine, aperto al pubblico. Pubblico delle grandi occasioni che, anche questa volta, non è mancato: non è di certo il sole caldo di luglio a bloccare i tifosi nerazzurri che hanno riempito la tribuna del centro sportivo di via Don Bepo Vavassori.

di 42 Galleria fotografica L'Atalanta suda a Clusone









Nella seduta odierna, con molti esercizi di possesso palla, non si è visto in campo Ruslan Malinovskyi, autore di un assist e di una rete nella partita di giovedì, in quanto il centrocampista ucraino è impegnato a Bruxelles con le pratiche per il visto.

Domenica 21, a Clusone, Papu Gomez e compagni saranno impegnati con l’ultima amichevole in terra Seriana, in programma per le 17 contro il Renate.

Si prospetta un pubblico numerosissimo, visto che la curva nord atalantina ha annunciato che i tifosi raggiungeranno in moto Clusone con partenza da Bergamo alle 14.30. Sempre domenica 21, in mattinata, per le vie di Clusone e con partenza da Piazza Manzù, si terrà la mini marcia nerazzurra di Berto il Castoro