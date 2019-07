La Rai celebra Borsellino: il 19 luglio in tv

Per la prima serata in tv, venerdì 19 luglio RaiUno alle 21.25 proporrà la visione del film “Paolo Borsellino – I 57 giorni”, con Luca Zingaretti e Lorenza Indovina.

I 57 giorni tra la strage di Capaci che uccise Giovanni Falcone e l’attentato a Paolo Borsellino in via D’Amelio, raccontati dal punto di vista di quest’ultimo.

La7 alle 21.15 ci sarà una puntata speciale di “Atlantide – Storie di uomini e di mondi”, dal titolo “La conquista della luna”, condotta da Andrea Purgatori. Il 20 luglio 1969 l’uomo mise piede sulla luna. Atlantide celebra quella straordinaria conquista nonchè primo grande evento televisivo planetario del secolo scorso. Sarà presente in studio Tito Stagno, il telecronista che sulla Rai condusse la famosa diretta di 30 ore, seguita da 40 milioni di italiani.

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda la quinta delle sei puntate de “La grande storia” dal titolo “Un lungo dopoguerra”. Questa sera Paolo Mieli dedica la serata alla “Guerra Fredda”, si scoprirà l’ascesa del senatore Joseph McCarthy(1908-1957) che, negli anni Cinquanta, negli Stati Uniti, divenne il simbolo della lotta al comunismo. Poi, si andrà alla scoperta della base Nato di Monte Giogo, nascosta tra gli Appennini, le cui antenne servivano per spiare i paesi del Patto di Varsavia e, infine, si rivivranno i drammatici eventi della bomba di Piazza Fontana, esplosa il 12 dicembre 1969 a Milano.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà la quinta puntata de “La sai l’ultima? – Digital edition”, con Ezio Greggio, Romina Pierdomenico e con Biagio Izzo, Gianluca Fubelli, Maurizio Battista e Nino Formicola.

Italia1 alle 21.20 trasmetterà il telefilm “Chicago med”, con Oliver Platt, S. Epatha Merkerson e Mekia Cox. Andranno in onda tre episodi intitolati “Acque turbolente”, “Tempismo perfetto” e “Terreno scivoloso”. Nel primo, il dottor Charles deve occuparsi del figlio di due eroinomani. Nel secondo, Connor prende a cuore il caso di una giovanissima paziente. Nel terzo, i medici affrontano un parto prematuro.

Su Tv8 alle 21.30 “La notte dei record”, condotta da Enrico Papi.

Su Canale Nove alle 21.25 l’appuntamento è con “I migliori Fratelli di Crozza”, con Maurizio Crozza.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Il passato bussa alla porta”, con Angie Patterson; su Rete4 alle 21.25 “Solo due ore”, con Bruce Willis; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “La carne”; su La5 alle 21.10 “Una pazza giornata a New York”, con Ashley Olsen; su Iris alle 21 “L’uomo che fissa le capre”, con George Clooney; e su Italia2 alle 21.15 “The Hitcher”.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “La vera natura di Caravaggio”.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Body of proof”, con Mary Mouser e Dana Delany. Andranno in onda tre episodi intitolati “Rapita”, “Il figlio del boss” e “Occhio per occhio”. Nel primo, Megan scopre perchè il killer che stanno cercando sta prendendo di mira giovani veterani ma non può comunicare le informazioni alla polizia altrimenti l’assassino potrebbe fare del male a Lacey. Nel secondo, il figlio di un boss mafioso di New York viene ritrovato senza vita in un vicolo. Nel terzo, Tommy e Megan sono impegnati nelle indagini di due casi di omicidi che sembrano essere l’opera di un vigilante.

Da segnalare, infine, Su Rai4 alle 21.15 il telefilm “24: Live another day”, con Kiefer Sutherland; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “All Together now”; e su Real Time alle 18.10 il reality “Cortesie per gli ospiti”.