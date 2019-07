Il debutto di Sannino alla Promoberg: “Le imprese le fanno le persone”

L’era Fabio Sannino alla Promoberg inizia un’ora prima del Consiglio di amministrazione fissato alle 18.15 alla Fiera di Bergamo. Alle 17 il nuovo presidente Promoberg ha voluto incontrare tutti i dipendenti in una breve riunione.

Un segnale forte seguito e rimarcato dalle sue parole: “Le imprese le fanno le persone. Partiamo da qui, tutti insieme, nel rispetto dei ruoli. Il mio sarà solamente di passaggio, sono una persona di buon senso e conto di lasciare un ente ben amministrato a chi verrà dopo di me, il tutto con il vostro prezioso e fondamentale aiuto”.

Il primo cda della Promoberg dopo il terremoto giudiziario segna due novità. La prima le dimissioni di Stefano Cristini, l’ex direttore della fiera ora agli arresti domiciliari. La seconda novità è la comunicazione della società di revisione Kpmg che avrebbe dovuto svolgere l’analisi dei conti dell’ente, in particolare degli ultimi 5 bilanci. Nulla di fatto. Kpmg ha fatto sapere di essere impossibilitata a portare a termine questa operazione per mancanza di documentazione, ora in mano alla Guardia di Finanza.

Il Consiglio di amministrazione ha rispettato anche il suo impegno nella puntualità. Sessanta minuti in tutto, un’ora per presentarsi e mettere in ordine una scaletta che il neo presidente della Promoberg si è prefissato di seguire.