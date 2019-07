Alle porte del weekend, anche se molti saranno in vacanza, ecco le previsioni su Bergamo e la provincia a cura di Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Tra le Isole Britanniche e l’Islanda persiste un’area depressionaria che porta tempo fresco e instabile sull’Europa centro-settentrionale, mentre dal Mediterraneo occidentale è in arrivo un’area di alta pressione che con il passare dei giorni andrà rinforzandosi sul nostro paese, portando alcune giornate con tempo stabile e caldo via via più intenso.

Venerdì 19 luglio 2019

Tempo Previsto: In mattinata cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per il transito di qualche nube medio-alta; sulle Prealpi centro-occidentali annuvolamenti più consistenti con isolati piovaschi nella prima parte della mattinata. Nel corso del pomeriggio-sera ampie schiarite in pianura e area appenninica, nuovi addensamenti cumuliformi su Alpi e Prealpi con qualche rovescio o temporale sparso in esaurimento serale.

Temperature: Minime stazionarie (17/20°C), massime in lieve aumento (30/32°C).

Sabato 20 luglio 2019

Tempo Previsto: Cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per il transito di qualche nube medio-alta a tratti nel corso della giornata. Su Alpi e Prealpi maggiori annuvolamenti tra mattino e pomeriggio, ma con precipitazioni generalmente isolate e di breve durata.

Temperature: Minime in lieve aumento (18/21°C), massime in lieve aumento (31/33°C).

Domenica 21 luglio 2019

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori. Nel corso del pomeriggio qualche annuvolamento su Alpi e Prealpi ma con precipitazioni isolate o assenti.

Temperature: Minime in aumento (20/23°C), massime in aumento (33/35°C).