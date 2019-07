I dieci principi del Manifesto della comunicazione non ostile parlano anche il linguaggio dei segni: i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Donadoni di Bergamo hanno tradotto anche in LIS il decalogo che invita a contrastare ogni forma di ostilità verbale.

Gli insegnanti e gli alunni hanno interpretato in modi diversi il progetto sociale Parole O_stili e lo hanno esposto in occasione della mostra fotografica “A volte le parole non bastano”. Sono state usate emoticons, installazioni artistiche, video esplicativi e didascalie utilizzando il linguaggio dei segni, che i ragazzi hanno imparato durante l’anno grazie ad un progetto specifico d’inclusione della disabilità sensoriale.

La mostra sarà itinerante nel prossimo anno scolastico.

“Sono personalmente commossa di aver raggiunto con Parole O_stili anche il linguaggio dei segni, perché, come ci hanno dimostrato questi ragazzi, l’ostilità è anche nei gesti e non solo nelle parole.” – afferma la fondatrice Rosy Russo – “Il decimo principio recita che “Anche il silenzio comunica” e un linguaggio fatto di emozioni, segni e gesti è forse più efficace per costruire ponti sia nel mondo reale che virtuale.”

Parole O_Stili è un Manifesto di 10 principi e progetto di sensibilizzazione contro la violenza delle parole nato nel 2017 da un’idea di Rosy Russo, insieme a 300 professionisti uniti dalla volontà di rendere la rete un luogo meno violento. È stato tradotto in 28 lingue e declinato in 5 ambiti: sport, politica, pubblica amministrazione, educazione e scienza. Ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica e ha vinto il Premio In-Difesa, Il Premio Rete Critica, il Premio Inspiring PR e il Premio Ischia.

Sono stati pubblicati tre libri dedicati al progetto (Parole ostili – Racconti, Parole appuntite, parole piumate – Filastrocche; Penso, parlo, posto – Manuale) e lo zecchino d’oro ha dedicato una canzone.