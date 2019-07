Comunità Montana, le manovre: Lobati verso la presidenza

Dopo i due mandati di Alberto Mazzoleni, la Comunità Montana della Valle Brembana si prepara a voltare pagina.

Come anticipato la scorsa settimana da Bergamonews, sembra andata a buon fine l’ipotesi di un accordo tra le parti, mirata ad ottenere una sorta di maggioranza allargata. Il nome forte per la presidenza è sempre quello di Jonathan Lobati, 31 anni, sindaco di Lenna al secondo mandato (candidatura in continuità con la vecchia maggioranza), mentre per il posto di vice sarebbe in vantaggio il collega di Dossena Fabio Bonzi, fino a pochi mesi fa tra i banchi della minoranza.

Laura Arizzi (sindaco di Piazzolo), Andrea Paleni (Cusio), Fabio Bordogna (vicesindaco di Cassiglio), Paolo Agape (Moio de Calvi) e Marco Milesi (San Giovanni Bianco) dovrebbero invece spartirsi le deleghe e completare la giunta.

Per allontanare ogni dubbio bisogna da attendere l’assemblea comunitaria in programma giovedì 25 luglio nella sede della Comunità Montana di Piazza Brembana. Fino ad allora, il condizionale rimane d’obbligo.