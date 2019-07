Colere, investito ciclista di 6 anni: grave, in volo l’elisoccorso

Brutto incidente a Colere, in alta Valle di Scalve. Secondo le primissime informazioni, un ragazzino di 6 anni sarebbe stato investito da un’auto mentre era in sella alla bici.

Ancora non si conosce con precisione la dinamica di quanto successo. Si sa che sul posto, in via Valzella, poco dopo le 14 si è giunta prima l’ambulanza e poi l’elicottero da Sondrio, per trasportare il piccolo in ospedale.

Entrambi gli interventi sono in codice rosso. Presenti sul posto anche i carabinieri del comando di Clusone.