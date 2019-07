Ritrovato Andrea Bossetti, era scomparso da un paio di giorni

Dopo un paio di giorni è stato ritrovato Andrea Bossetti di Bellinzago Novarese (Novara), geometra a Galliate. L’uomo era scomparso lunedì mattina a bordo della sua Audi A5 bianca. Le ricerche erano in corso in Piemonte e in tutto il Nord Italia.

La figlia aveva diffuso una foto del papà sui social, scrivendo: “Se qualcuno dovesse aver visto lui o la macchina per cortesia contatti subito il 112 o il numero 3386348946”.