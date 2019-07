I 128 nuovi corsi universitari più vicini al mondo del lavoro

Skuola.net e Il Sole 24 Ore propongono 128 nuovi corsi di laurea per rendere l’università più vicina al mondo del lavoro. Una trentina sono dell’area Stem (scienza, tecnologia e matematica), poi seguono sanità e il trittico turismo, arte e cibo. In particolare sarà il digitale a farla da padrone: dai data science al food engeneering, sono tanti i corsi di laurea che potrebbero suscitare la curiosità degli studenti.

Università, nuovi corsi di laurea 2019/2020: elenco completo

Agraria, Agroalimentare, Zootecnologia

Padova. Tecnica e gestione delle produzioni biologiche vegetali

Brescia. Sistemi agricoli sostenibili

Catania. Scienze e tecnologie per la ristorazione e distribuzione degli alimenti mediterranei

Salerno. Innovazioni per le produzioni agrarie mediterranee

Parma. Sicurezza degli Alimenti e Gestione del Rischio Alimentare (Food Safety and Food Risk Management)

Piacenza Cremona. Cattolica del Sacro Cuore. Tecnologie alimentari: innovazione e tradizione (Food processing: innovation and tradition)

Palermo. Scienze e Tecnologie degli alimenti mediterranei (Mediterranean Food Science and Technology)

Roma (Università “Campus Bio-Medico”). Scienze e Tecnologie Alimentari e Gestione di Filiera

Parma. Produzioni Animali Innovative e Sostenibili

Messina. Sicurezza e Qualità delle Produzioni Animali

Teramo. Scienze delle produzioni animali sostenibili

Napoli Federico II. Zootecnia di Precisione (Precision Livestock Farming)

Arte, Cultura, e Comunicazione

Pavia. The Ancient Mediterranean World. History, Archaeology and Art (Il Mondo Mediterraneo nell’Antichità.Storia, Archeologia e Arte)

Link campus. DAMS Produzione audiovisiva e teatrale (Film and Theatre Making)

Università Telematica “Universitas Mercatorum”. Scienze e tecnologie delle arti, dello spettacolo e del cinema

Pavia. Comunicazione Digitale

Teramo. Media, arti, culture

Roma “La Sapienza”. Scienza dei Materiali Archeologici

Biologia, Biotechnologie, Chimica, Pharma e Fisica

Tuscia. Scienze biologiche ambientali

Ferrara. Biotecnologie mediche

Firenze. Biologia dell’ambiente e del comportamento

Modena e Reggio Emilia. Didattica e Comunicazione delle Scienze

Milano Statale. Bioinformatics for Computational Genomics

Verona. Biotecnologie per le biorisorse e lo sviluppo ecosostenibile

Cattolica del Sacro Cuore. Biotecnologie per la Medicina personalizzata

Informatica e Digitale

Libera Università di Bolzano. Informatica e Management delle Aziende digitali

Libera Univ. “Maria SS.Assunta” Lumsa Roma. Tecniche informatiche per la gestione dei dati

Bologna. Artificial Intelligence

Catania. Scienze del testo per le professioni digitali

Catania. Data science for management

Bari. Data Science

Bocconi Milano. Cyber Risk Strategy and Governance

Napoli Federico II. Data Science

Politecnico di Torino. Tecnologie per l’industria manifatturiera

L’Aquila. Modellistica Matematica (Mathematical Modelling)

Modena e Reggio Emilia. Digital Education (Educazione Digitale)

Ingegneria

Politecnico di Bari. Ingegneria dei Sistemi Medicali

Palermo. Ingegneria Biomedica

Modena e Reggio Emilia. Ingegneria Civile e Ambientale

Firenze. Ingegneria Gestionale

Roma “Tor Vergata”. Ingegneria Gestionale

Politecnico di Torino. Data Science and Engineering

Università della Calabria. Computer Engineering for the Internet of Things

Politecnico di Milano. Mobility Engineering

Politecnico di Milano. Food Engineering Lingue e letteratura

Univ. Telematica “Universitas Mercatorum”. Lingue e mercati

Palermo. Transnational German Studies

L’Aquila. Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale

Torino. Lingue per lo Sviluppo Turistico del Territorio

Roma Tre. Didattica dell’Italiano come Lingua Seconda (DIL2)

Roma “Tor Vergata”. Lingua e Cultura Italiana a Stranieri per l’Accoglienza e l’Internazionalizzazione

Libera Università di Bolzano. Linguistica applicata. Lingue e letteratura

Catania. Scienze Linguistiche per l’intercultura e la formazione Motoria

Sassari. Scienze motorie, sportive e benessere dell’uomo

Cagliari. Attività Motorie Preventive e Adattate.

Genova. Scienza e tecnologia marittima

Politica e relazioni internazionali

Milano. International Politics, Law and Economics

Salerno. Studi Diplomatici, Internazionali e sulla Sicurezza Globale

Trento. Sicurezza, Intelligence e Studi Strategici

Milano. Global Politics and Society

Sassari. Scienze Politiche e Giuridiche per l’Amministrazione

Milano. Politics, Philosophy and Public Affairs

Università “Vita-Salute” San Raffaele Milano/Statale di Milano. Politics, Philosophy and Public Affairs

Camerino. Gestione dei Fenomeni Migratori e Politiche di Integrazione nell’Unione Europea

Sanità

Univ. “Campus Bio-Medico” di ROMA. Medicine and Surgery

Padova. Medicine and Surgery

Humanitas University. Medicina e chirurgia (Medicine and Surgery)

Palermo. Nursing

Padova. Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica)

Messina. Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica)

Chieti-Pescara. Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista)

Genova. Educazione professionale (abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale)

Bari. Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare)

Bari. Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico ortopedico)

Palermo. Tecniche audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di audioprotesista)

Catanzaro. Scienze infermieristiche e ostetriche

Bari. Scienze riabilitative delle professioni sanitarie

Bari. Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche

Politecnica delle Marche. Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali

Roma “Tor Vergata”. Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, Scienze sociali

Messina. Scienze e tecniche psicologiche cliniche e preventive

Univ. Telematica IUL. Scienze psicologiche delle risorse umane, delle organizzazioni e delle imprese

Stranieri Reggio Calabria. Scienze e tecniche psicologiche

Roma “La Sapienza”. Clinical Psychosexology

Catanzaro. Psicologia Cognitiva e Neuroscienze