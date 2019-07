Domenica con l’ombrello, in serata precipitazioni abbondanti con grandine

Come annuncia il Centro Meteorologico Lombardo, nel corso della sera/notte tra domenica 14 e lunedì 15 luglio una depressione fredda in quota scivolerà in senso meridiano a ridosso delle Alpi Occidentali, per poi affondare di prepotenza nel Mar Ligure e quindi nel Tirreno, dove determinerà importante maltempo (specie sui litorali, in primis quelli toscani quindi Lazio-Campania, Calabria-Sicilia entro martedì mattina).

Agli effetti si tratterà di una rottura severa e subitanea delle condizioni meteo estive, che andrà tuttavia risolvendosi abbastanza rapidamente: già da martedì mattina il centro-nord Italia ne sarà completamente liberato. Si tratta della prima perturbazione dell’estate astronomica in grado di veicolare (finalmente) piogge diffuse e significative su gran parte dei nostri settori, dunque anche in quelli che, nelle ultime settimane, meno hanno beneficiato della pluviometria temporalesca.

La Lombardia sarà interessata da tre fasi.

La prima, a prevalenza temporalesca, già in serata di domenica a ridosso dei rilievi alpini e soprattutto prealpini.

La seconda in tarda serata e prima parte della notte su lunedì, con precipitazioni a carattere di nubifragio attese in particolare nelle medio-alte pianure e pedemontane centro-occidentali, a coinvolgere anche parte delle Basse centrali. Per questa fase la principale criticità è il rischio di quantitativi pluviometrici molto abbondanti (localmente a superare i 100 mm nelle 6 ore). E’ inoltre possibile l’accumulo di quantità importanti di grandine, tuttavia di piccole dimensioni.

La terza e ultima fase, da notte inoltrata fino alla prima parte della giornata di lunedì, allorché la circolazione ciclonica – ormai in fase matura – andrà rapidamente liberando le province settentrionali (Alpi, Prealpi e pedemontane), migrando vie più a sud del Po (basso Piemonte, Liguria, Emilia e Toscana). Osserveremo quindi piogge sparse a prevalente carattere moderato, con qualche rovescio più intenso e persistente solo nei settori centro-meridionali della regione (specie Pavese e Mantovano).

Lo scenario all’alba di lunedì sarà dissonante con il calendario: le precipitazioni residue, la ventilazione fresca e tesa dai quadranti nord-orientali e le temperature inizialmente attorno ai 15/17°C costringeranno i più freddolosi alla giacchetta.

Già nel corso del pomeriggio di lunedì ampie schiarite avanzeranno da nord, liberando dapprima i cieli dei nostri comparti alpini e prealpini, dunque le medio-alte pianure centro-occidentali entro sera.

Martedì giornata spettacolare: asciutta e soleggiata dai monti al piano, probabilmente la più godibile di tutto luglio. Chi può, si prenda un giorno di ferie: sarà ben speso.