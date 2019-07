La Blu Basket firma AJ Pacher sotto le plance

Andrew Joseph Pacher, detto “AJ”, è il primo colpo del mercato messo a segno dalla Blu Basket Treviglio, se si escludono le conferme di Borra, Palumbo, D’Almeida, Reati e Caroti.

AJ, ala forte di 208 cm, nato il 17 febbraio 1992 a Vandalia in Ohio (USA), è una vecchia conoscenza del campionato di A2. Infatti, la squadra di coach Adriano Vertemati l’ha incontrato già con tre maglie diverse: a Legnano, a Reggio Calabria e, lo scorso anno, a Siena.

Giocatore molto forte fisicamente, ottimo difensore, è un’ala grande che ricoprire anche lo spot di centro. Decisamente esplosivo nei movimenti fronte e spalle a canestro, è dotato di un buon tiro dalla media e, ultimamente, ha affinato anche la conclusione dall’arco. Nel suo bagaglio vi è anche la capacità per battere il suo difensore dal palleggio per andare a segnare o per trovare liberi i suoi compagni di squadra.

Dopo la Butler High School, s’iscrive al college Wright St. Raiders (dal 2010 al 2014). Il suo rendimento come Raider ha un incremento anno dopo anno: dai 3,5 punti e 1,6 rimbalzi in 5 minuti di utilizzo di media da freshman, fino agli 11,4 punti di media e 4,9 rimbalzi in 23 minuti all’ultimo anno.

Dopo esser stato nominato “Eleggibile” al Draft NBA 2014 ma non essendo stato scelto da nessuna franchigia, preferisce accettare la proposta europea, ed inizia la carriera nel vecchio continente negli Starwings Basket Regio di Basilea (Serie A Svizzera) , dove risultò il miglior marcatore del campionato con 22 punti media e un high score di 31 punti (2 volte), 14 rimbalzi (2 volte), 6 assist (2 volte) e 5 stoppate (2 volte).

Passa poi ai Knights di Legnano (17,,36 punti di media), in Ungheria al Vasas MÁVAG (17,85 punti di media), torna in Italia alla Viola R. Calabria (17,1 punti di media e 8,71 rimbalzi), per poi passare, fino all’esclusione dal campionato, a Siena (13,6 punti di media) e concludere la stagione al Pau-Lacq-Orthez in A1 francese con 6,9 punti/media.

Felice dell’acquisto il presidente GianFranco Testa che dichiara “Pacher è un giocatore importante: molto fisico ed atletico, nel ruolo di alla forte darà solidità alla squadra. AJ è anche un buon tiratore dalla distanza ed è molto motivato. Direi che dopo le conferme e il primo colpo di mercato, anche quest’anno ci sono tutti i presupposti per allestire una squadra che ci regalerà tante soddisfazioni”.

Ci spiega meglio le caratteristiche tecniche coach Adriano Vertemati: “Pacher era il nostro primo ed unico obiettivo per il ruolo di lungo titolare e ringrazio quindi la Società per aver concluso l’operazione. A.J. può giocare insieme a Borra o a D’Almeida, ben integrandosi con entrambi, aggiungendo alla nostra squadra taglia ed atletismo ed un’importante doppia dimensione. È un ragazzo esperto del campionato italiano, con grande etica del lavoro e sa essere un ottimo compagno di squadra. Gli do il mio personale benvenuto alla Blu Basket”.

SCHEDA A.J. Pacher

Nome: Andrew Joseph “A.J.” Pacher

Data di nascita: 17/2/1992

Luogo di Nascita: Vandalia

Nazionalità: USA

Altezza: 208 cm

Peso: 111 kg

Ruolo: Ala grande

Squadra provenienza: Pau-Lacq-Orthez (FR)

CARRIERA

Giovanili:

Butler High School

2010-2014 Wright St. Raiders

Squadre di club

2014-2015 Starwings Basilea Starwings Basilea 31 (662)

2015-2016 Legnano Basket Legnano Basket 25 (434)

2016-2017 Vasas MÁVAG 28 (500)

2017-2018 Viola R. Calabria Viola R. Calabria 27 (464)

2018-2019 Mens Sana Siena Mens Sana Siena 20 (274)

2019 Pau-Lacq-Orthez Pau-Lacq-Orthez 10 (69)