Bonacina-Lazio al capolinea: vincente ma lontano dalla Primavera biancoceleste

Nonostante abbia riportato la Lazio in Primavera 1 le strade di Valter Bonacina e della società capitolina si separeranno: il contratto del tecnico bergamasco, scaduto il 30 giugno, non sarà rinnovato e la sua avventura romana si avvia verso la conclusione dopo soli 12 mesi.

A pesare sulla decisione della società, e in particolare del direttore sportivo Igli Tare, forse il cammino in salita incontrato dai giovani biancocelesti: retrocessi lo scorso anno, erano dati come grandi favoriti per il salto di categoria ma la promozione è dovuta passare dai playoff e dai successi con Hellas Verona, Lecce e infine Spal, dopo aver chiuso alle spalle del Pescara la stagione regolare.

Conquistata la promozione, però, tra Bonacina e la società è iniziato un lungo silenzio: dopo aver valutato alcuni profili, tra i quali anche quello dell’ex atalantino Sebastiano Siviglia, Tare e il presidente Claudio Lotito sembrano essersi concentrati su Leonardo Menichini, in uscita dalla Salernitana dopo la firma di Gian Piero Ventura