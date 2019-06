Giovane mamma aggredita in Piazza Vittorio Veneto, salvata dai ragazzi di Tiziana Fausti

Il mondo visto da una vetrina del lusso può essere senza lustrini. Ma non per questo deve essere ingiusto.

È quello che devono aver pensato Luca, Alessio ed Andrea – i ragazzi di Tiziana Fausti Uomo – che nella mattina di venerdì 28 giugno alle 11.30 hanno visto una giovane mamma senegalese con in braccio il figlio di 4 mesi aggredita dal compagno in Piazza Vittorio Veneto.

Il giovane senegalese prima l’ha spinta, poi l’ha graffiata e ha tentato di portarle via il piccolo. Luca, Alessio ed Andrea non hanno esitato un attimo e hanno tratto in salvo la giovane mamma portandola all’interno del negozio.

Il senegalese è entrato nella boutique e con violenza ha sferzato un pugno in faccia alla giovane donna. A quel punto sono intervenuti gli agenti della Polizia che hanno preso in custodia l’aggressore, mentre la giovane mamma – visibilmente scossa e in preda al panico – con il piccolo sono stati soccorsi dai medici di un’ambulanza giunta sul posto.