Vuoi fare il volontario quest’estate? Ecco una sfilza di proposte per i giovani

Prende il via l’edizione 2019 di BG+ , l’iniziativa promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Bergamo, in collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato di Bergamo, il Consorzio Solco Città Aperta e HG80 Impresa Sociale. Il progetto BG+, giunto alla quinta edizione, è un ricco cartellone di proposte di volontariato e di impegno civico offerto ai giovani della città e della provincia di Bergamo nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 15 settembre.

Si tratta di esperienze che permettono ai partecipanti di svolgere attività di utilità sociale e di conoscere le numerose associazioni, enti e realtà che lavorano in ambito sociale e culturale, di cui il territorio di Bergamo è particolarmente ricco.

Le aree tematiche delle proposte sono svariate: dalle attività con bambini e ragazzi a quelle con gli anziani, dai progetti legati alla fragilità e alla disabilità a quelli legati a tematiche culturali e ambientali o alla realizzazione di eventi e manifestazioni, dalle iniziative di promozione e sensibilizzazione a progetti con gli stranieri e richiedenti asilo.

Le proposte hanno differenti caratteristiche, alcune hanno una durata di pochi giorni, altre richiedono un impegno più esteso nel tempo, alcune sono adatte ai giovanissimi ed altre richiedono la maggiore età dei partecipanti.

Alle proposte possono iscriversi giovani tra i 15 e i 25 anni e residenti a Bergamo o provincia. È sufficiente vistare il sito giovani.bg.it, scegliere l’area tematica e il progetto e iscriversi. È possibile iscriversi anche a più di un progetto compilando più di una volta il modulo d’iscrizione.

Le iscrizioni scadono il 7 GIUGNO per i progetti che iniziano a giugno e il 17 GIUGNO per i progetti che iniziano da luglio.

Il 28 settembre si realizzerà l’evento finale del progetto in cui sarà anche possibile ricevere l’attestato di partecipazione (a chi lo richiederà).

I progetti sono i seguenti:

FRAGILITA’

CASA SAMARIA

COSA: Laboratorio di sartoria e artigianato con donne che scontano una pena alternativa al carcere

QUANDO: Giugno e luglio

DOVE: Casa Samaria – via Palazzolo 80, Bergamo

CHI PUO’ PARTECIPARE: Ragazze MAGGIORENNI. Minimo 20 ore di partecipazione richiesta

AGATHA’ – CASA DEI CELESTINI

COSA: Partecipazione alla vita quotidiana all’interno della comunità che accoglie donne e minori

QUANDO: Da giugno a settembre

DOVE: Casa ai Celestini – via dei Celestini 10, Bergamo

CHI PUO’ PARTECIPARE: Ragazze/i dai 23 anni. Minimo 20 ore di partecipazione richiesta

STRANIERI

CONDOMINIO SOLIDALE MATER – COOPERATIVA RUAH

COSA: Supporto nello studio dell’italiano per le donne ospiti della casa, aiuto compiti per i bambini e supporto nello spazio giochi

QUANDO: Da giugno a settembre. Da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 18

DOVE: Condominio solidale Mater –via della Clementina 34, Bergamo

CHI PUO’ PARTECIPARE: Ragazze/i MAGGIORENNI. Minimo 20 ore di partecipazione richiesta

CASA D’ACCOGLIENZA MONS. ROBERTO AMADEI – COOPERATIVA RUAH

COSA: Supporto nello studio dell’italiano e nell’organizzazione di attività per gli uomini ospiti

QUANDO: Da giugno a settembre. Da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 18

DOVE: Casa d’accoglienza Mons. Roberto Amadei – via S. Bernardino 77, Bergamo

CHI PUO’ PARTECIPARE: Ragazze/i MAGGIORENNI. Minimo 20 ore di partecipazione richiesta

SPAZIO GIOVANILE L’HOBBIT DI CELADINA e COOPERATIVA RUAH

COSA: Insegnamento della lingua italiana attraverso esercitazioni pratiche

QUANDO: Luglio. Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 17

DOVE: Quartiere di Boccaleone, Bergamo

CHI PUO’ PARTECIPARE: Ragazzi/e dai 17 anni

ANZIANI

FONDAZIONE CARISMA

COSA: Supporto alle attività ricreative e di socializzazione e ai progetti con gli anziani

QUANDO: dal 17 giugno al 30 agosto. Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13

DOVE: Fondazione Carisma – via Daste e Spalenga 12/L, Bergamo o Centro Diurno Villaggio Sposi

CHI PUO’ PARTECIPARE: Ragazzi/e dai 17 anni compiuti. Minimo 20 ore di partecipazione richiesta.

ALZHEIMER CAFE’

COSA: Supporto nella gestione delle attività di animazione gioco, canto e merenda con gli anziani.

QUANDO: Giugno, luglio e settembre. Il mercoledì dalle 14.30 alle 17

DOVE: Spazio Polaresco – via del Polaresco 15, Bergamo

CHI PUO’ PARTECIPARE: Ragazzi/e MAGGIORENNI.

AIUTO PER L’AUTONOMIA

COSA: Supporto ai volontari nella preparazione e consegna dei pasti a domicilio a persone anziane e fragili

QUANDO: Da giugno a settembre. Da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12

DOVE: Partenza da Centro Sociale via Biava 26 o da Centro Civico di Loreto

CHI PUO’ PARTECIPARE: Ragazzi/e dai 16 anni (compiuti). Minimo 20 ore di partecipazione richiesta

EQUIPE CUSTODIA ANZIANI E SPAZIO GIOVANILE BOCCALEONE

COSA: Attività domiciliari (compagnia, piccole commissioni, passeggiate, …)

QUANDO: da giugno a settembre. Dai 4 ai 6 incontri (1 a settimana) a domicilio + un incontro formativo e uno di conoscenza

DOVE: Quartiere di Boccaleone, Bergamo

CHI PUO’ PARTECIPARE: Ragazzi/e MAGGIORENNI

EQUIPE CUSTODIA ANZIANI E SPAZIO GIOVANILE BOCCALEONE

COSA: Attività animative con anziani

QUANDO: 26 giugno, 10 luglio, 24 luglio dalle 15 alle 17 + un incontro di preparazione

DOVE: Spazio Giovanile di Boccaleone, Bergamo

CHI PUO’ PARTECIPARE: Ragazze/i dai 15 anni

DISABILITA’

C.S.E PER L’AUTISMO

COSA: supporto allo svolgimento di attività (piscina, arte, pulizia ciclabile, musica, fotografia, yoga, cucina.) per giovani adulti con autismo.

QUANDO: Da giugno a settembre. Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 16.

DOVE: C.S.E. piazza S. Antonio da Padova 34, Bergamo

CHI PUO’ PARTECIPARE: Ragazze/i dai 16 anni compiuti. Minimo 20 ore di partecipazione richiesta

SPAZIO AUTISMO

COSA: supporto allo svolgimento delle attività dello spazio estate (attività sul territorio, uscite in piscina, gite) per bambini dai 6 ai 18 anni con autismo.

QUANDO: dal 17 giugno al 26 luglio. Lunedì, mercoledì e venerdì (8.30 -16.00) attività sul territorio; martedì e giovedì (8.30 – 15.30), gite e piscina.

DOVE: via Alcaini 1 San Colombano Bergamo

CHI PUO’ PARTECIPARE: Ragazze/i maggiorenni. Minimo 20 ore di partecipazione.

LA CITTA’ LEGGERA

COSA: supporto nelle attività con adulti con disabilità che vivono negli appartamenti protetti

QUANDO: Da giugno a settembre

DOVE: quartieri di Redona, Villaggio degli Sposi, Boccaleone, Colognola

CHI PUO’ PARTECIPARE: Ragazze/i MAGGIORENNI. Minimo 40 ore di partecipazione richiesta

LABORATORIO DI CAKE DESIGN – CITTA’ LEGGERA AL VILLAGGIO DEGLI SPOSI

COSA: Supporto all’attività di cake design e pasticceria con persone con medio-lieve disabilità e con ragazzi delle scuole secondarie

QUANDO: Dal 17 giugno al 12 Luglio. Mercoledì e venerdì, dalle 9.30 alle 12.30

DOVE: Appartamento protetto del quartiere del Villaggio degli Sposi

CHI PUO’ PARTECIPARE: Ragazze/i MAGGIORENNI. Minimo 10 ore di partecipazione richiesta

SPAZIO GIOVANILE MONTEROSSO E LABORATORIO AUTONOMIA

COSA: Supporto alle attività (costruzione strumenti musicali e ginnastica dolce) con persone con media-lieve disabilità

QUANDO: Dal 17 giugno al 12 Luglio. Due giorni a settimana dalle 9 alle 14

DOVE: Laboratorio autonomia (via Buratti) e quartiere di Redona

CHI PUO’ PARTECIPARE: Ragazze/i dai 15 anni. Minimo 10 ore di partecipazione richiesta

BAMBINI E RAGAZZI

LUDOTECA LOCATELLI

COSA: Supporto alle attività di animazione ludica e gestione del gioco in scatola con i gruppi di bambini

DOVE: Ludoteca Locatelli – via Armando Diaz 1, Bergamo

QUANDO: Da metà giugno al 7 luglio. Dalle 14 alle 17 + momenti di preparazione

CHI PUO’ PARTECIPARE: Ragazze/i dai 15 anni. Minimo 10 ore di partecipazione richiesta

LUDOTECA GIOCAGULP

COSA: Supporto all’attività di animazione ludica e all’organizzazione delle attività strutturate.

DOVE: Ludoteca Giocagulp – parco Turani, Bergamo

QUANDO: Da giugno a agosto. Martedì e Giovedì dalle 15.30 alle 19.00, Mercoledì e Venerdì dalle 9.30 alle 13.00

CHI PUO’ PARTECIPARE: Ragazze/i dai 15 anni. Minimo 10 ore di partecipazione richiesta

CREW UP

COSA: Supporto all’attività educativa del progetto estivo per preadolescenti e adolescenti, incentrato sulla cultura hip hop

DOVE: Spazio Polaresco, via del Polaresco 15, Bergamo

QUANDO: Dal 1 luglio al 2 agosto. Da lunedì a venerdì dalle 14 alle 18

CHI PUO’ PARTECIPARE: Ragazze/i dai 19 anni compiuti. Minimo 20 ore di partecipazione richiesta

SUMMERTIME IN MALPENSATA

COSA: Supporto nelle attività per bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni e nell’aiuto compiti.

DOVE: Scuola secondaria L. Lotto della Malpensata.

QUANDO: dal 8 luglio al 2 agosto. Dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 12.

CHI PUO’ PARTECIPARE: Ragazze/i MAGGIORENNI. Minimo 20 ore di partecipazione richiesta

LABORATORI PER I BAMBINI – ORATORIO e SPAZIO GIOVANILE GRUMELLO DEL PIANO

COSA: Supporto all’attività di laboratorio e animazione con i bambini dai 6 agli 11 anni

DOVE: Oratorio di Grumello al Piano

QUANDO: dal 10 giugno al 4 luglio, da lunedì a giovedì dalle 14 alle 18

CHI PUO’ PARTECIPARE: Ragazze/i dai 15 anni. Minimo 20 ore di partecipazione richiesta

SPAZIO GIOCO IL BORGO DEI PICCOLI

COSA: Affiancamento all’educatrice nelle attività rivolta a bambini e ragazzi dai 0 a 3 anni.

QUANDO: Giugno

DOVE: Parco Suardi

CHI PUO’ PARTECIPARE: Ragazzi/e dai 15 anni compiuti. Minimo 12 ore di partecipazione richiesta

MUSEO DELLE STORIE DI BERGAMO – ORTO BOTANICO

COSA: Supporto ai Servizi educativi nello svolgimento delle attività per bambini dai 7 agli 11 anni che partecipano al Campus.

QUANDO: 1-5 luglio/26-30 agosto/2-6 settembre. Da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 16.30

DOVE: Convento di San Francesco (piazza Mercato del Fieno 6/a), altre sedi del Museo e Orto Botanico

CHI PUO’ PARTECIPARE: Ragazzi/e dai 16 anni (compiuti). Minimo 20 ore di volontariato richiesto.

PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

SAFE DRIVER – ASST e ATS

COSA: affiancamento nelle attività di informazione e sensibilizzazione all’interno di alcuni locali della bergamasca, misurazione del tasso alcolemico, e informazione sulle tematiche alcol correlate.

QUANDO: Da giugno a settembre la sera. Minimo 20 ore di partecipazione richiesta

DOVE: Bar e locali, Spazi giovanili del Comune di Bergamo e gli Spazi estivi.

CHI PUO’ PARTECIPARE: Ragazze/i MAGGIORENNI. Minimo 20 ore di partecipazione richiesta