Presenza all’insegna delle novità per la OMB Valves Spa, gruppo con sede a Cenate Sotto, al prossimo evento internazionale dedicato agli operatori della filiera delle valvole.

“Nel settore della criogenia – spiega Fabio Brevi, amministratore delegato di OMB Valves – presentiamo: valvole a globo criogeniche di nuovo design, sia con comando manuale sia con la linea di motori pneumatici OMB; la valvola a sfera per uso criogenico doppio eccentrico; la valvola di regolazione criogenica per uso aerospaziale; la valvola per impieghi con fluidi come elio e idrogeno per temperatura fino a -269°C. Nel settore del power presentiamo il De-superheater e le valvole di regolazione per vapore”.

Fabio e e il fratello Simone dirigono da oltre quindici anni la OMB Valves, azienda di famiglia nel settore della produzione di valvole per il settore petrolchimico, fondata nel 1973 dal padre Roberto, a sua volta straordinario imprenditore oltre che progettista geniale.

“IVS – continua Fabio Brevi – è l’unica fiera del settore valvole che propone il made in Italy e include tutta la filiera di produzione e trasformazione dal grezzo al finito. Visto l’alto contenuto tecnico e qualitativo, prevediamo significativa presenza di ingegneri e tecnici da clienti finali e EPC”.

Con un fatturato di 130 milioni di euro (JV escluse) e circa 300 dipendenti (JV escluse) il gruppo gestisce impianti in Italia (OMB, Fluicon e Calobri), Singapore, USA (Vogt, acquisita nel 2017 e nuovo stabilimento a Stafford, Texas) e 2 JV nel Regno dell’Arabia Saudita (IVM e SPSV).

“I nostri mercati esteri principali – spiega l’amministratore delegato della OMB valves – per Oil & Gas sono il Medio Oriente, Aramco in primis, a seguire Nord America, LNG – worldwide, sia terminal a terra che navi. Affrontiamo le difficoltà dello scenario politico ed economico a livello mondiale diversificando mercati e local content”.

Qualifiche e approvazioni, lunga esperienza, capacità tecniche e Made in Italy sono i tratti distintivi del gruppo di Cenate Sotto.

“Innovare nell’area di business di nostro interesse – continua Brevi – ha un significato molto ampio: va dallo sviluppo di nuove linee di prodotto richieste dai clienti con un time to market il più ridotto possibile”.

Un esempio? “Siamo passati da due/tre anni per le linee sviluppate 8-10 anni fa a nove/dieci mesi per le nuove linee di prodotto che presenteremo all’IVS, allo studio di nuovi materiali da usare nel mondo Oil&gas con la tecnica dell’additive manufacturing (stampa 3D), fino alla ricerca di nuovi campi per l’applicazione dei nostri prodotti come il settore della produzione dell’idrogeno liquido, considerato da molti il carburante del futuro”.

OMB valves investe in ricerca e sviluppo circa il 2% del fatturato del gruppo.

“Aggiornare continuamente l’azienda in tutti i reparti: commerciale (nuovi clienti/mercati), tecnico (nuovi prodotti, aggiornamento/miglioramento degli esistenti) produzione (controllo/riduzione costi e tempi di produzione) nel rispetto di sempre presenti requisiti ed obiettivi di qualità è la nostra strategia per competere a livello internazionale. Se ci fermiamo, i concorrenti europei e asiatici ci raggiungono”.

Nel futuro dell’azienda di Cenate Sotto un’espansione attraverso local content e acquisizioni.