Il sole regge, nubi in arrivo tra venerdì e sabato

Non è andata poi male la giornata di mercoledì, a parte le temperature decisamente basse per maggio: chissà se finalmente il tempo volge al bello a Bergamo. Ce lo dice Maurizio Signani del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

La presenza di una circolazione d’aria più fredda sul Mediterraneo va ad influenzare anche il tempo sulla Lombardia determinando un tipo di tempo variabile con fenomeni d’instabilità attesi giovedì sui rilievi montuosi. Una palude depressionaria che durante questo fine settimana, andrà aprendo la strada ad una nuova perturbazione Atlantica portatrice di nuvolosità e nuove piogge sul nord Italia.

Giovedì 16 maggio 2019

Tempo Previsto: Giornata al mattino in prevalenza stabile ovunque con cieli al più sereni o poco nuvolosi. Nel corso del pomeriggio instabilità in graduale aumento specialmente sui rilievi montuosi ove addensamenti anche compatti potranno dar luogo ad isolati rovesci, nevosi solo oltre i 2000 metri di quota sulle Alpi. Tempo maggiormente stabile in pianura in un contesto di cieli sempre poco nuvolosi anche in serata.

Temperature: Temperature minime stazionarie, generalmente comprese attorno ai 4 e 8°C in pianura, Massime in generale aumento su valori attorno ai 19 e 21°C.

Venerdì 17 maggio 2019

Tempo Previsto: Tempo in peggioramento ovunque sin dal mattino con un generale aumento della nuvolosità seppur in un contesto asciutto. Molte nubi su tutto il territorio anche per il resto della giornata con precipitazioni, di debole intensità ed a carattere intermittente più probabili su Alpi e Prealpi e localmente anche in pianura sui settori occidentali fra il pomeriggio e la serata, cieli coperti ma in un contesto al più asciutto altrove.

Temperature: Temperature minime in lieve aumento generalmente comprese fra 7 e 10 gradi in pianura. Massime stazionarie attorno ai 19 e 21 gradi.

Sabato 18 maggio 2019

Tempo Previsto: Giornata dominata da cieli coperti sin dal mattino e per tutta la giornata su tutto il territorio regionale, con piogge deboli ed a carattere intermittente possibili lungo tutto l’arco della giornata sia in pianura che in montagna, nevose oltre i 2000 metri sulle Alpi.

Temperature: Temperature minime in generale aumento comprese attorno ai 9 e 12 gradi in pianura, Massime stazionarie fra 18 e 20 gradi sui settori orientali, attorno ai 16 e 18 gradi su quelli occidentali.