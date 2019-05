Il risultato non è stato quello atteso e sognato ma i tifosi nerazzurri all’Olimpico hanno dato spettacolo: sciarpate, stendardi, cori a squarciagola che hanno sovrastato quelli laziali. Nelle immagini del nostro Alberto Mariani vi mostriamo le facce di chi c’era, di chi ha combattuto fino all’ultimo al suo fianco nell’ultimo atto di una cavalcata bellissima che ha avuto il suo apice nella vittoria interna per 3-0 contro la Juventus.

