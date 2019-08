Onore, Schiavi: “Mi piace il giallo, i girasoli e penso sempre positivo”

Bergamonews ha deciso di far conoscere i candidati sindaco di alcuni Comuni orobici anche attraverso il noto Questionario di Proust: una serie di domande, uguali per tutti, che li disegnano sotto il profilo personale più che politico. Ecco le risposte di Michele Schiavi, candidato sindaco a Onore con la sua lista “Innanzitutto Onore”, il candidato più giovane di tutta la bergamasca.

1. Il tratto principale del tuo carattere?

La determinazione.

2. Qual è la qualità che apprezzi in un uomo?

La coerenza.

3. Qual è la qualità che apprezzi in una donna?

La coerenza.

4. Che cosa apprezzi di più dei tuoi amici?

Il dirmi con chiarezza quando sbaglio.

5. Il tuo peggior difetto?

Faccio fatica a perdonare un torto.

6. Il tuo passatempo preferito?

La politica.

7. Che cosa sogni per la tua felicità?

Di realizzarmi nella vita.

8. Quale sarebbe, per te, la più grande disgrazia?

Mi piace pensar positivo.

9. Che cosa vorresti essere?

Una persona con la testa sulle spalle

10. In che paese vorresti vivere?

Onore, non c’è dubbio.

11. Il tuo colore preferito?

Giallo.

12. Il tuo fiore preferito?

Girasole.

13. Il tuo uccello preferito?

Aquila.

14. I tuoi scrittori preferiti?

Indro Montanelli, Oriana Fallaci, Valerio Massimo Manfredi.

15. I tuoi poeti preferiti?

D’Annunzio, Ungaretti e Pascoli.

16. Chi sono i tuoi eroi?

Le persone comuni, che si alzano ogni mattina per andare a lavorare o a studiare.

17. E le tue eroine?

Le mamme.

18. Il tuo musicista preferito?

Non sono un grande amante della musica.

19. Il tuo pittore preferito?

Non saprei, ma sicuramente un rinascimentale.

20. Un eroe nella tua vita reale?

L’alpino Andrea Adorno, l’unico decorato dell’esercito ancora in vita ed in servizio.

21. Una tua eroina nella vita reale?

Non saprei, ma sicuramente una mamma.

22. Il tuo nome preferito?

Alessandro.

23. Cosa detesti?

Il doppio gioco delle persone.

24. Un personaggio della storia che odi più di tutti?

Odiare nessuno. Non mi piace Ponzio Pilato, perché non prese una posizione.

25. L’impresa storica che ammiri di più?

L’Unità d’Italia e la beffa di Buccari di D’Annunzio.

26. Un dono che vorresti avere?

Teletrasporto.

27. Come vorresti morire?

Non vorrei morire.

28. Come ti senti attualmente?

“Carico” e felice.

29. Di cosa ti senti in colpa?

Al momento di nulla.

30. Lascia scritto il tuo motto della vita.

“Agisci come se dovessi morire oggi, pensa come se non dovessi morire mai”.