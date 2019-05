Masnada vince la tappa: il Giro d’Italia parla bergamasco

Fausto Masnada ha vinto la tappa di San Giovanni Rotondo, la sesta del Giro d’Italia 2019.

Il 25enne bergamasco, di Laxolo è arrivato in testa tirando la “volata rosa “ a Vittorio Conti che ha conquistato il primo posto della classifica generale

Un attacco da lontano per lo scalatore bergamasco, che con il nuovo leader del giro ha costruito una fuga perfetta, per una grandissima giornata per il ciclismo italiano: Giovanni Carboni si prende la soddisfazione di conquistare la maglia bianca.

“Una grandissima gioia – ha detto Masnada appena sceso dalla bici – è difficile vincere al Giro ma mi sentivo in grande forma. e questa vittoria la voglio dedicare a mio zio, che è mancato pochi giorni prima che partissi”.