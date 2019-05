Tutti i nomi

Bracca, il sindaco uscente tenta il bis contro un avversario

Due i candidati per le elezioni amministrative di Bracca. Contro il sindaco uscente che tenta il bis, Ivan Berlendis (con la lista “Uniti per Bracca”), scende in pista Giacomo Gentili con la lista civica "Bracca Viva"

Sindaco: GIACOMO GENTILI

Consiglieri Ghilardi: Ezio Dario, Lazzaroni Giovanni Luca, Lazzaroni O’Brian, Marini Marusca, Rondi Gianluigi, Ruggeri Giacomo, Vitali Marino, Zanchi Stefano. Uniti per Bracca

Sindaco: IVAN BERLENDIS

Consiglieri: Averara Gualtiero, Fanti Matteo, Fanti Stefano, Gavazzi Graziano, Gritti Luca, Gritti Orsola, Gritti Roberto, Muttoni Dario, Villa Monica, Zanchi Cristian. © Riproduzione riservata