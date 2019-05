Bergamo, incendio in una palazzina: paura nella notte in viale Pirovano

Paura nella notte al civico 11 di viale Pirovano a Bergamo: un incendio è divampato all’improvviso in una palazzina, attorno alle 2. Una forte luce rossastra ha illuminato buona parte di via Borgo Palazzo, richiamando in strada anche diversi curiosi. Ad allertare per primi soccorsi una donna italiana e due famiglie marocchine che, in occasione del Ramadan, erano sveglie per consumare l’ultimo pasto del giorno, il Suhr.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo non senza difficoltà alle prime ore del mattino: le fiamme in pochi minuti avevano già divorato buona parte del tetto.

Distrutto l’appartamento nel sottotetto, dove vive una delle due famiglie marocchine che ha chiamato immediatamente i soccorsi non appena uditi alcuni scricchiolii e vista una strana luce.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, anche se un anziano, particolarmente turbato dall’accaduto, è stato sottoposto alle cure mediche di un’ambulanza intervenuta sul posto.

Ora si lavora per risalire alla causa dell’incendio, forse scatenato da una scintilla partita da una presa elettrica difettosa.