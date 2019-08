Tutti i nomi

Arcene, in corsa per la poltrona di sindaco Ravanelli e Adorna

Arcene si prepara al voto del 26 maggio con due candidati in corsa per la poltrona di sindaco: Ravanelli con la lista “Insieme per Arcene” e Adorna con "CambiArcene"

Sindaco: ROBERTO RAVANELLI

Consiglieri: Zucchinali Roberto, Rozzoni Andrea, Barbaglio Giorgio, Breviglieri Gabriele, Carminati Loredana, Ghidotti Fabio, Mazzoleni Jari, Meloni Giuseppa, Mozio Compagnoni Giuseppe, Quirico Maurizio, Tozzi Lidia, Vitali Carlo. CambiArcene

Sindaco: ANDREA ADORNA

Consiglieri Poletti Vladimiro, Antoldi Luigi, Invernizzi Fiorino, Baldi Luca, Orlandi Andrea, Tresoldi Alessandro, Pansera Alessandro, Falconi Pierina, Monzani Marzia, Scotti Michele. © Riproduzione riservata