“All together now”, su Canale5 Michelle Hunziker e J-Ax: la tv del 16 maggio

Per la prima serata in tv, giovedì 16 maggio su Canale5 alle 21.20 andrà in onda la prima delle sei puntate del talent show “All together now”, condotto da Michelle Hunziker e J-Ax.

Un nuovo programma dedicato alla musica, in cui i concorrenti hanno a disposizione 90 secondi per cantare un brano che i componenti della giuria, composta da esperti e artisti, hanno imparato prima dell’inizio della puntata. Se l’esibizione sarà di loro gradimento, i giudici dovranno alzarsi e iniziare a cantare insieme al talento in gara. I punti ottenuti del concorrente saranno pari al numero dei giudici che si sono alzati per cantare. In caso di parità sarà fondamentale il voto di J-Ax, il presidente della giuria. Il titolo della trasmissione prende spunto da una famosa canzone dei Beatles.

RaiUno alle 21.25 riproporrà la fiction “Il commissario Montalbano”, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci e Isabella Ragonese. Andrà in onda l’episodio intitolato “L’età del dubbio”: Montalbano si sta dirigendo verso il commissariato quando è costretto a fermarsi per soccorrere una ragazza, la cui auto sta per sprofondare nel fango a causa di un fortissimo temporale. La donna dice di chiamarsi Vanna, di provenire da Palermo e di essere diretta al porto di Vigata, dove ha appuntamento con la zia, in arrivo con il suo panfilo. Il commissario decide di darle un passaggio ma, una volta giunto al molo, viene avvicinato da Laura, ufficiale della Capitaneria di Porto, che gli comunica che è stato ripescato in mare un canotto, con a bordo il cadavere di un uomo.

Rai4 alle 21 trasmetterà la seconda semifinale di “Eurovision Song Contest”.

Attualità e politica saranno protagoniste anche su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà la terza puntata di “Dritto e rovescio”, con Paolo Del Debbio e su La7 alle 21.15 con “PiazzaPulita” condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Trespass”, con Nicolas Cage; su RaiTre alle 21.20 “Escobar”, con Benicio Del Toro; su Italia1 alle 21.25 “X-Men – Giorni di un futuro passato”, con Patrick Stewart; e su Tv8 alle 21.30 “Che fine hanno fatto i Morgan?”.

Ancora, su Canale Nove alle 21.25 “Tutto tutto niente niente”, con Antonio Albanese; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “True Justice”, con Steven Seagal; su La5 alle 21.25 “Quasi sposi”, con Arielle Kebbel; su Iris alle 21 “Green zone”, con Matt Damon; e su Italia2 alle 21.15 “Lost in Space – Perduti nello spazio”.

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 dove alle 21.15 andrò in scena il concerto “Mikko Franck e Jean-Yves Thibaudet”.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’anatomy”, con Jesse Williams. Andranno in onda quattro episodi intitolati “E adesso dove andiamo?”, “Il letto è troppo grande senza di te”, “L’unica cosa che potevo fare era piangere” e “La grande finzione”. Nel primo, in ospedale arriva una donna in gravi condizioni: probabilmente si è gettata con l’auto da un ponte. Nel secondo, Jackson accompagna April a fare l’esame per scoprire che tipo di malattia ha il loro bambino. Nel terzo, Arizona e la Herman comunicano ad April e Jackson che il loro bambino ha l’osteogenesi di tipo 2. Nel quarto, Miranda accompagna Ben e suo fratello Kurt in montagna, dove erano soliti campeggiare da piccoli, per spargere le ceneri del loro defunto padre.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 8.35 la diretta dalla casa del “Grande fratello” e su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite”.