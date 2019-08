Alfaparf Group si rifà il trucco e si affida ad Akqa

Alfaparf Group, multinazionale italiana dell’industria cosmetica che opera nella cura del capello e del corpo integrando ricerca, produzione e distribuzione, sceglie Akqa, agenzia specializzata nell’innovazione digitale, parte del gruppo WPP per definire la nuova esperienza digitale tra i brand e i suoi interlocutori, nei prossimi tre anni.

La storica azienda del bergamasco è proprietaria di undici brand tra cura del capello e beauty, conta 5 stabilimenti produttivi (Italia, Brasile, Messico, Venezuela e Argentina) e distribuisce prodotti e servizi in oltre 100 Paesi attraverso una rete di 22 filiali e oltre 100 distributori. Da sempre, opera a stretto contatto con hair stylist e centri estetici, puntando a innalzare il livello di servizio offerto dai saloni, grazie a una interpretazione dei trend internazionali, guidata dal gusto e dalla creatività italiane. Il rapporto one-to-one che ha creato negli anni con i professionisti del settore vede nel progetto digitale, assegnato a Akqa a seguito di una gara, l’opportunità di un ulteriore rafforzamento, a beneficio della relazione con gli stakeholder e dell’impatto sul business.

La soluzione proposta dall’agenzia combina la visione strategica, centrata su una piattaforma globale capace di valorizzare maggiormente i brand del Gruppo, con la gestione di contenuti e servizi personalizzati a supporto anche delle iniziative locali, nel rispetto delle differenze culturali e strutturali dei singoli Paesi.

La piattaforma omnicanale progettata punta a connettere gli storici clienti business con i consumatori finali, grazie all’integrazione organica di tutti i touchpoint e alla costruzione di contenuti, pensati per garantire la consistenza di marca. Sarà così possibile offrire una esperienza seamless e di valore a tutti i pubblici di riferimento. Il progetto coinvolge gli undici siti di proprietà, uno per ogni brand del Gruppo, il sito corporate e la gestione strategica e creativa dei social.

“Il rapporto con i nostri stakeholder è stato sempre molto umano e diretto. Serviva cambiare marcia ma non approccio, volevamo rimanere ‘vicini’ ai professionisti che negli anni ci hanno aiutato a crescere. La soluzione di Akqa ci permetterà di incrementare ancora di più il valore della nostra relazione attraverso contenuti e servizi mirati: la loro efficacia sarà costantemente misurata e quindi motore di un’evoluzione continua, guidata dal valore generato per noi e i nostri interlocutori” – afferma Andrea Omodei, Global Head of Digital & Ecommerce di Alfaparf Group.

Il progetto comprende anche la strategia e la pianificazione media su diversi canali digitali mirata proprio a un pubblico di esperti di bellezza. Da aprile ha preso il via l’attività sui social, i primi go live dei siti avverranno invece dopo l’estate.





(Il team dedicato di Akqa Italy, da sinistra Gabriele Corazza, Associate UX Director; Alessia Novaresi, Art Director; Simone Colucci, Group Account Director; Sara Mantenuto, Digital Strategist; Filippo Di Lorenzo, Copywriter e Valentino Borghesi, Art Director)

Alfaparf Group

Fondata nel 1980 da Roberto Franchina, Alfaparf Group è una multinazionale italiana che opera nella cura del capello, del viso e del corpo attraverso un modello che integra ricerca e sviluppo, produzione, distribuzione e formazione professionale. La sua missione è elevare la qualità del servizio offerto da acconciatori e centri estetici attraverso prodotti e apparecchiature che esprimono gusto e creatività italiana e le moderne tendenze internazionali.

L’attività è articolata in quattro divisioni: Hair Care, Skin Care, produzione per conto terzi, distribuzione al dettaglio.

Il portafoglio di Alfaparf Group include undici marchi conosciuti a livello globale: ALFAPARF Milano, DIBI Milano, Olos, Becos, TEN SCIENCE, il Salone Milano, Yellow, Alta Moda è…, Decoderm, Solarium e APG Tech.

Il Gruppo produce in cinque Paesi: Italia (Osio Sotto, Bergamo), Brasile, Messico, Venezuela e Argentina. Prodotti e servizi sono distribuiti in oltre 100 Paesi attraverso una rete di 22 filiali e oltre 100 distributori. Il Gruppo ha 1.500 dipendenti, di cui 570 in Italia.

Secondo la classifica della rivista americana Women’s Wear Daily, Alfaparf Group è tra le prime cento aziende della cosmetica mondiale (occupa il 97° posto nella classifica relativa ai bilanci 2018), l’unica a capitale italiano che si rivolge al segmento professionale.

AKQA

AKQA è un’agenzia specializzata nell’ideazione, progettazione e realizzazione di innovative forme di interazione, su tutti i canali di contatto, tra clienti e brand. In Italia dal 2015, a seguito della fusione con H-ART, prima startup del venture incubator H-FARM. Oggi AKQA è presente in 24 sedi tra Stati Uniti, America Latina, Europa e Asia e conta su una squadra di 2.300 professionisti, di cui 200 in Italia.