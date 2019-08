Da “Tu si que vales” all’Elav Circus: show di Massimo Contati

Massimo Contati, in arte Max Bunny, arriva a Bergamo. Il comico, mago e prestigiatore, già protagonista in tv a “Tu si que vales” e “Italia’s got talent“, si esibirà con lo show “Il mago che cura il magone” domenica 26 maggio all’Elav Circus.

L’appuntamento è alle 21.30 alla sala teatro del locale, a Bergamo in via Madonna della neve, 3.

Un monologo infarcito di battute sempre nuove sul quotidiano male di vivere: una litigata con la fidanzata, un problema sul lavoro, un “due di picche” diventano più rosei se passati al setaccio della comicità,il tutto in un mix tra magia e illusionismo. Per raggiungere il suo scopo, che è esclusivo quello di far ridere senza pensare e sfruttando qualche trucco di magia.

Il biglietto di ingresso è di 10 euro e i posti sono limitati: è consigliata la prenotazione inviando un’e-mail a elav.circus@elavbrewery.com.

Massimo Contati ha iniziato la sua carriera a 25 anni crescendo artisticamente nel locale “L’Arlecchino”, nel varesotto, con i Fichi d’India. Dal duo comico, per il quale ha sempre nutrito una profonda stima, ha cercato di attingere, rubando qualche segreto scenico per raggiungere il mio unico scopo, che è quello esclusivo di far ridere.

Ha cominciato ad esibirmi in un villaggio turistico su un’isola greca e una volta tornato in Italia non si è più fermato.

Vanta numerose esibizioni tra i locali di Cardano al Campo, Jerago con Orago con qualche puntata a Oggiona con Santo Stefano, nel varesotto, ma ormai si esibisce anche al di fuori della provincia di Varese.

La sua dirompente forza scenica a detta di molti addetti ai lavori lo ha portato a calcare i palcoscenici dei più famosi locali comici italiani, dallo Zelig al Fico D’india e il Caffè Teatro. Inoltre è apparso in molte trasmissioni televisive come “Cultura moderna”, “Italia’s got talent” e “Tu si què vales”, dove ha riscontrato successo sia tra il pubblico a casa sia tra i giudici presenti in studio, ossia Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, arrivando fino alla semifinale.