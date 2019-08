Un autoarticolato con cisterna si è ribaltato intorno alle 7.30 di mercoledì 15 maggio, lungo la ex statale 671 di Seriate, all’altezza del centro commerciale Iper.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Bergamo, intervenuti per mettere in sicurezza la zona visto che il camion contiene materiale infiammabile.

di 8 Galleria fotografica L'incidente









La strada è stata chiusa al traffico e si registrano code in entrambe le direzioni. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Dalle prime informazioni non ci sarebbero feriti in gravi condizioni.