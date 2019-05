Seriate, controlli dei carabinieri: un arresto e cinque denunce

I militari della Compagnia Carabinieri di Bergamo, supportati dalle unità del 2° Nucleo Elicotteri e del Nucleo Cinofili di Orio al Serio, hanno eseguito nella giornata di martedì 14 maggio un servizio coordinato di controllo del territorio nell’hinterland cittadino, controllando numerose attività commerciali, persone e veicoli in transito.

Nell’ambito delle attività pianificate dall’Arma per controllare in maniera mirata e coordinata il territorio provinciale, in tutta la giornata di ieri, i militari della Compagnia Carabinieri di Bergamo, con il supporto dei Carabinieri Cinofili e del Nucleo Elicotteri di Orio al Serio, hanno svolto dei servizi straordinari di controllo alle attività commerciali, alle persone e ai veicoli in transito in particolare nei comuni di Seriate, Gorle, Albano Sant’Alessandro e Pedrengo, con l’impiego di decine di militari dei vari reparti dell’Arma del territorio.

Nel dettaglio, i controlli eseguiti hanno consentito di identificare circa 90 persone, 22 delle quali di interesse operativo per precedenti specifici per reati di tipo predatorio o inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, determinando, inoltre, l’arresto di un uomo, 40enne di Seriate, per evasione dagli arresti domiciliari, la segnalazione al Prefetto di due persone per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti.

Una persona è stata denunciata in stato di libertà per reati vari di altre cinque persone: un 19enne, originario della Colombia, per porto ingiustificato di un coltello; due coniugi, entrambi 32enni e di nazionalità rumena, per ricettazione, essendo stati trovati in possesso ingiustificato di circa 30 confezioni di profumo di varie marche; un 54enne di Sovere, per inottemperanza al foglio di via obbligatorio; un 25enne, di Brusaporto, per guida in stato di ebbrezza alcolica, essendo stato fermato alla guida della propria auto Fiat Tipo con un tasso alcolico di circa 1.01 g/l.

Infine sono state elevate 6 contravvenzioni al Codice della Strada per infrazioni varie.