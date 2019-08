Su RaiUno la finalissima di Coppa Italia fra Atalanta e Lazio: la tv del 15 maggio

Ci siamo: mercoledì 15 maggio si giocherà la finalissima di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. La partita verrà trasmessa su RaiUno in diretta dallo stadio Olimpico di Roma: il fischio d’inizio è alle 20.45 e il collegamento pre-partita comincerà alle 20.30.

Chi vincerà alzerà il trofeo, giunto alla 72esima edizione. Secondo le ultime informazioni, l’Atalanta dovrebbe scendere in campo con un 3-4-1-2 schierando Gollini, Mancini, Palomino, Masiello, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Gomez, Ilicic e Zapata. La Lazio, invece, dovrebbe optare per un 3-5-2 con Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Romulo, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Correa e Immobile.

Nelle semifinali i biancocelesti allenati da Simone Inzaghi hanno battuto il Milan, mentre i nerazzurri guidati da Giampiero Gasperini hanno avuto la meglio sulla Fiorentina.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso.

Secondo le anticipazioni circolate nelle ultime ore, Pamela Prati tornerà in studio per parlare del matrimonio per ora rinviato con Marco Caltagirone. La showgirl riaffronterà l’argomento dopo essere stata ospite sabato 11 maggio a Verissimo da Silvia Toffanin per rispondere a chi sostiene che la sua storia d’amore in realtà non esisterebbe. In quella sede, inoltre, ha spiegato i motivi del rinvio delle nozze con l’amato, che nelle scorse settimane aveva telefonato in diretta proprio durante la trasmissione Live Non è la D’Urso.

Tanti ospiti, esclusive e interviste ai protagonisti del momento. Rocco Siffredi affronterà le 5 sfere e replicherà alle affermazioni di Ilona Stiller durante la scorsa puntata del programma. In esclusiva, Santiago Lara, il diciassettenne che sostiene di essere il figlio segreto di Diego Armando Maradona, ai microfoni di “Live” chiederà il test del dna. Barbara d’Urso accoglierà, per la prima volta in studio, Gaetano, il fratello naturale che Serena Rutelli, la concorrente di Grande Fratello adottata da Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, non ha mai visto né sentito.

Su RaiTre alle 21.15 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, il programma alla ricerca delle persone scomparse e di approfondimento dei casi di cronaca condotto da Federica Sciarelli.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Stars of the Silver Screen: Anthony Hopkins”. Giornalisti, critici e storici del cinema analizzano gli elementi che hanno reso famoso in tutto il mondo questo interprete della settima arte.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Dove eravamo rimasti”, con Meryl Streep; su Rete4 alle 21.25 “The terminal”, con Tom Hanks; su Italia1 alle 21.25 “Inside out”; su La7 alle 21.15 “L’uomo della pioggia”, con Matt Demon; e su Tv8 alle 21.30 “Un amore a 5 stelle”, con Jennifer Lopez.

Ancora, su Canale Nove alle 21.25 “Passione sinistra”, con Valentina Lodovini; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Navy Seals – Attacco a New Orleans”, con Ed Quinn; su La5 alle 21.10 “Tutto può succedere”, con Diane Keaton; su Iris alle 21 “Blow”, con Johnny Depp e Penelope Cruz; e su Italia2 alle 21.15 “Una notte da leoni 2”.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Body of proof”, con Dana Delany e Jery Ryan. Andranno in onda tre episodi intitolati “Occhio per occhio”, “Angelo caduto” e “Pelle e ossa”. Nel primo, Tommy e Megan sono impegnati nelle indagini di due casi di omicidi che sembrano essere l’opera di un vigilante. Nel secondo, Kate incontra Sergei, un affascinante ospite di un evento politico e si sente immediatamente attratta da lui. Nel terzo, Megan e Tommy si occupano del caso di una giovane donna, brutalmente assassinata e la pista li porta alla sua vicina di casa.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.10 il telefilm “Elementary”, con Lucy Liu; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande fratello” e su Real Time alle 21.10 il reality “Famiglie ritrovate”.