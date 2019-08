“Quattro chiacchiere con l’autore”: Maria Venturi ospite a Ponte San Pietro

“Per noi è stata una sfida: abbiamo provato a contattare la signora Venturi prima sui social e poi tramite email informandoci attraverso il suo sito. La scrittrice si è subito mostrata disponibile e per noi è stata una grande soddisfazione riuscire a portarla come ospite a uno degli appuntamenti del nostro ciclo d’incontri”.

Sono queste le parole utilizzate da Mattia Cattaneo – uno degli organizzatori della rassegna letteraria-musicale “Quattro chiacchiere con l’autore” – per presentare la scrittrice di successo nonché regina del romanzo sentimentale italiano Maria Venturi, ospite d’eccezione del sesto appuntamento del ciclo d’incontri organizzato dall’associazione artistico culturale “Un Fiume d’Arte” di Ponte San Pietro della quale Cattaneo è membro.

La stessa Venturi ha così commentato la propria partecipazione all’incontro di sabato sera: “Generalmente, entro i limiti possibili, accetto tutti quegl’inviti che mi consentono di trovarmi in contatto con lettrici e lettori. Non è la prima volta che vengo a Bergamo, ci sono già stata; in questa città ho molti amici e molti parenti”.

Maria Venturi nasce a Firenze ma dall’età di sette anni vive a Brescia, che considera la sua città. Laureata in lettere antiche presso la Statale di Milano, dopo aver diretto “Novella 2000” e “Anna”, nella seconda metà degli anni ‘80 Maria Venturi pubblica “Storia d’amore”, romanzo che le apre le porte della fiction e che la spinge a scrivere altri tre romanzi che diventeranno serie di successo: “La storia spezzata” (1992), “La moglie nella cornice” (1992) e “Il cielo non cade mai” (1993). Nel 1997 vince il premio giornalistico Saint-Vincent e dal 2011 tiene sulla rivista “Oggi” la rubrica “Lezioni d’amore”.

L’incontro si terrà sabato 18 maggio alle ore 17.00 presso la Pinacoteca Vanni Rossi di Ponte San Pietro. Nel corso della serata verrà eseguito un accompagnamento musicale al piano ad opera di Giulia Riva e verranno esposti i quadri di Marco Botte; modererà l’incontro Mattia Cattaneo.