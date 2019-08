Il M5S candida Cornali: “Per una Seriate attenta all’ambiente e alla salute dei cittadini”

C’è anche Andrea Cornali in corsa per un posto da sindaco a Seriate. Una sfida che ha accettato di correre con il Movimento Cinque Stelle.

Cornali, 44 anni, è sposato e padre di due figli. Nella vita di tutti i giorni svolge la professione di geometra. ” Le nostre idee – spiega – puntano al miglioramento della gestione dei rifiuti, introducendo la tariffazione puntuale ed allo stesso tempo istituendo la figura del “Rifiutologo” per formare dei team incaricati di organizzare incontri con la cittadinanza e/o con aziende ed enti privati al fine di spiegare in loco i principi e le pratiche per un corretto conferimento dei rifiuti”.

Al tema ambientale i Cinque Stelle sembrano tenere particolarmente, visto che il programma dedica ampio spazio anche all’incentivazione della mobilità dolce, “migliorando ed espandendo la rete ciclabile secondo la pianificazione del capoluogo e dei comuni limitrofi”.

“Ma occorre promuovere anche iniziative tramite la democrazia diretta, in chiave propositiva per quartieri atte a risvegliare il senso di comunità – aggiunge Cornali -. Come sempre, il Movimento si presenta da solo alle elezioni, puntando sulla sincerità e sulla coerenza del proprio messaggio, evitando alchimie elettorali ingannevoli ed alleanze con liste che più che civiche si potrebbero definire ‘civetta’. In Consiglio comunale – conclude – siamo stati il gruppo che ha portato in discussione il maggior numero di iniziative, anche questo ci differenzia da tutte le altre forze politiche, che tornano a parlare di progetti per il futuro dopo anni di silenzio”.

Leggi qui il programma completo

Movimento 5 Stelle

Clivati Maria

Scarimboli Raffaele

Allocca Celestino Massimo

Todaro Michele

Lunati Elena

Rinaudo Sara

Lorenzi Roberto

Ghitti Cinzia

Zannini Marco

Belotti Alessandra

Gangemi Domenica