Anche martedì l’azzurro si è alternato al grigio nel cielo di Bergamo, ma di aria di maggio nemmeno l’ombra. E non sembra che il miglioramento sia dietro l’angolo. Scopriamo cosa ci aspetta con Maurizio Signani e il Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

La circolazione di bassa pressione giunta sul Nord Italia nel corso della giornata di martedì, sostenuta da aria piuttosto fredda per il periodo, tenderà a influenzare il tempo su parte del territorio regionale anche nel corso della giornata di mercoledì, provocando il transito di nuvolosità a tratti anche compatta con fenomeni tuttavia limitati al mattino fra Bresciano, Cremonese e Mantovano. Un tipo di tempo variabile che persisterà anche giovedì, specialmente lungo i rilievi montuosi, mentre cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi interesseranno le aree di pianura. Un nuovo peggioramento del tempo è tuttavia atteso da venerdì, stante l’arrivo di una nuova e duratura perturbazione atlantica.

Mercoledì 15 maggio 2019

Tempo Previsto: al mattino molte nubi specie a ridosso delle aree centro orientali della regione, ove nel corso della mattinata non si escludono deboli piogge, specie fra bresciano, cremonese e mantovano. Maggiormente asciutto in un contesto variabile o poco nuvoloso altrove. Prosieguo della giornata che risulterà accompagnato dal transito di nuvolosità irregolare, alternata a schiarite anche ampie e a cieli in prevalenza poco nuvolosi.

Temperature: temperature minime in ulteriore calo, generalmente comprese attorno ai 4 e 8°C in pianura, localmente superiori (attorno ai 10°C) nei grandi centri urbani. Massime anch’esse in ulteriore calo, comprese fra 12 e 14°C nei settori orientali e fra 14 e 16°C nelle aree di pianura occidentali.

Giovedì 16 maggio 2019

Tempo Previsto: giornata prevalentemente stabile in pianura accompagnata da cieli al più sereni al mattino e poco nuvolosi durante le ore pomeridiane e serali. Condizioni maggiormente instabili sui rilievi montuosi, ove addensamenti anche compatti potranno dar luogo a brevi e isolati rovesci o temporali durante le ore pomeridiane. In questo frangente precipitazioni nevose sono attese solamente sulle Alpi oltre i 1900/2000 metri di quota.

Temperature: temperature minime stazionarie, generalmente comprese attorno ai 4 e 8°C in pianura, localmente superiori attorno ai 10°C nei grandi centri urbani. Massime in aumento su valori attorno ai 19 e 21°C.

Venerdì 17 maggio 2019

Tempo Previsto: giornata che vedrà un progressivo aumento della nuvolosità già dal mattino su tutta la regione a partire dalle aree occidentali. Prime piogge di debole intensità a partire dal tardo pomeriggio, in estensione in serata a gran parte della regione.

Temperature: temperature minime in lieve aumento comprese fra 8 e 12°C in pianura, massime stazionarie generalmente comprese fra 17 e 19°C.