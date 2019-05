Bus, pulmini, auto. Con qualsiasi mezzo e ad ogni costo, basta arrivare a Roma. È l’imperativo dei 22mila tifosi atalantini che sono in viaggio per raggiungere lo stadio Olimpico. Emozionati per l’appuntamento con la storia, la finale di coppa Italia contro la Lazio.

La sveglia è suonata presto, prestissimo, ma l’adrenalina fa superare anche il sonno. Intorno alle 11 la prima sosta di un nutrito corteo di pullman e mezzi colmi di tifosi. Luogo, l’autogrill di Bologna Cantagallo, uno dei più frequentati dell’autostrada A1, appena prima di scollinare l’Appennino. Ci siamo anche noi di Bergamonews, a bordo della Toyota Corolla del concessionario Sarco di Curno.

di 38 Galleria fotografica Lazio-Atalanta, in viaggio verso Roma









All’interno del bar è un’invasione di sciarpe nerazzurre. Un gruppo di giapponesi osserva stupito la scena e ascolta espressioni in dialetto come “Pota” o “Osti che acqua” (e altre più colorite).

Già, piove, e in modo copioso. Ma nemmeno l’acqua ferma l’ondata bergamasca. A controllarla alcuni poliziotti, ma per ora tutto fila liscio. Adesso l’unica cosa che conta è arrivare a Roma per sostenere Gomez e compagni.