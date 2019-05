“Laghi sicuri”, Salvini: “500mila euro a 25 comuni, tra questi Costa Volpino”

Cinquecento mila euro erogati dal Viminale, dieci laghi italiani coinvolti, 25 Comuni interessati tra i 9mila e i 30mila abitanti (capoluoghi esclusi), tra cui Costa Volpino.

Ogni ente locale riceverà 20mila euro. Sono i numeri dell’operazione “Laghi Sicuri”. Si tratta di una estensione di Spiagge Sicure, iniziativa giunta alla seconda edizione e che per la stagione 2019 mette a disposizione 4,2 milioni di euro per 100 Comuni che si affacciano sul mare. Raccogliendo le richieste del territorio, il Viminale ha erogato altri contributi per alcune realtà lacustri, scelte con criteri statistici e oggettivi. I sindaci potranno rafforzare i controlli straordinari, assumere vigili o finanziare campagne informative contro la contraffazione e il commercio abusivo.

Tra Spiagge Sicure e Laghi Sicuri, il ministero dell’Interno investe 4,7 milioni per 125 Comuni.

Dichiarazione del ministro dell’Interno Matteo Salvini: “Abbiamo ascoltato le richieste del territorio e messo a disposizione altre risorse. È un primo passo che conferma l’attenzione per i meravigliosi laghi italiani. Per il prossimo anno contiamo di incrementare i finanziamenti e il numero di comuni coinvolti, così come abbiamo fatto per Spiagge Sicure. L’obiettivo è contrastare il commercio abusivo e l’illegalità in genere, siamo soddisfatti che Spiagge Sicure sia stata così apprezzata da essere invocata anche da altri amministratori”.

I Comuni beneficiati da Laghi Sicuri sono:

LAGO D’ISEO

Iseo (Bs)

Costa Volpino (Bg)

LAGO GARDA

Desenzano del Garda (Provincia di Brescia)

Montichiari (Bs)

Castiglione delle Stiviere (Mn)

Bussolengo (Vr)

Arco (Tn)

Sona (Vr)

Riva del Garda (Tn)

Lonato del Garda (Bs)

Valeggio sul Mincio (Vr)

Castelnuovo del Garda (Vr)

Calcinato (Bs)

Bedizzole (Bs)

Gavardo (Bs)

Salò (Bs)

Peschiera del Garda (Vr)

LAGO MAGGIORE

Luino (Va)

Arona (No)

Sesto Calende (Va)

Castelletto sopra Ticino (No)

Besozzo (Va)

LAGO DI COMO

Mandello del Lario (Lc)

LAGO TRASIMENO

Castiglione del Lago (Pg)

Magione (Pg)