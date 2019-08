Ilicic sottotono, Gomez non incide Freuler spesso in difficoltà

GOLLINI 6: Primo tempo a prendere pioggia. Non tenta nulla sul gol di Milinkovic.

MASIELLO 6: Prende il giallo su Correa lanciato verso Gollini (36’). Dalla sua parte pochi pericoli e tante chiusure.

PALOMINO 6,5: Vale un gol il salvataggio su Correa al 24’ del secondo tempo, dopo errore di Djimsiti.

DJIMSITI 5: Correa brutto cliente, un paio di appoggi complicati e va in difficoltà. Perde Milinkovic e costa la coppa.

HATEBOER 5,5: Alti e bassi. Risente del poco contributo di Ilicic, meno propositivo del solito.

DE ROON 6: al 25’ colpisce il palo con un tiro che meritava maggiore fortuna (Var compresa perché Bastos devia con la mano).

PASALIC (Dal 38′ st) S.V.

FREULER 5,5: Spesso in difficoltà, come sul raddoppio di Correa non fornisce l’abituale contributo. Manca completamente la sua regia, spesso superato fisicamente.

CASTAGNE 6: Tanta corsa, qualche tentativo di tiro ma poca concretezza.

GOSENS (Dal 38′ st) S.V.

GOMEZ 5,5: Costringe Bastos al giallo (24’) e alla sostituzione. Non incide come dovrebbe in una finale.

ILICIC 5: Nervoso, non entra in clima partita. Non trova mai la giocata che servirebbe per liberare qualcuno al tiro. Lontano dalle prestazioni a cui ha abituato i compagni.

ZAPATA 5: Pericoloso due volte di testa, al 26’ e al 41’ del primo tempo. Niente altro, soprattutto non riesce a fare salire la squadra.

BARROW (Dal 38′ st) S.V.

GASPERINI 6: La squadra fatica a ripartire in avvio. Inzaghi, buon allievo, ha attivato le contromosse dopo il campionato. Nel primo tempo l’unica e vera occasione della partita rimane il palo di de Roon. Comunque grande risultato arrivare in finale, importante che la delusione non incida sulle ultime due partite che devono portare all’Europa che conta.