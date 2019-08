Finale di Coppa Italia, dove vederla nella Bassa: i maxischermi per Atalanta-Lazio

Il grande giorno è arrivato: la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio si giocherà a Roma nella serata di mercoledì 15 maggio. L’hype ormai è alle stelle, con tifosi e appassionati di calcio che non vedono l’ora di sentire il fischio d’inizio di un match che, per forza di cose, entrerà di diritto nella storia dello sport orobico.

Se molti tifosi hanno avuto la fortuna di impossessarsi di un biglietto per vedere la partita dal vivo molti altri, per svariati motivi, non hanno avuto tale privilegio, accontentandosi di tifare a distanza la Dea.

Proprio per la grande importanza di questo evento molti comuni si sono adoperati per trasmettere, in un modo o nell’altro, la finale. In particolare, nella Bassa bergamasca, molte realtà hanno allestito dei maxi schermi e delle proiezioni, in modo da permettere ai tifosi di riunirsi e tifare tutti insieme Atalanta.

Si parte da Fornovo San Giovanni, dove gli assessorati allo sport e al tempo libero hanno organizzato un maxi schermo montato all’interno della palestra comunale, con ingresso gratuito a partire dalle ore 20.

Stesso discorso per Morengo, dove il comune ha allestito uno grande schermo all’interno del Centro civico di via San Giovanni Bosco. Anche in questo caso l’ingresso sarà gratuito, con un’offerta libera per il consumo delle bevande.

A Cologno al Serio l’oratorio locale proietterà all’interno delle sale dove si trova anche il bar la partita, mentre a Casirate d’Adda, sempre in oratorio patatine e salamelle faranno da contorno al maxi impianto video dove verrà trasmessa Atalanta – Lazio.

Il comune di Cavernago, in collaborazione con la Parrocchia e il Club Amici dell’Atalanta di Malpaga, ha allestito una proiezione in oratorio con tanto di cena che inizierà alle 19.30.

Infine a Brignano Gera d’Adda, nella suggestiva cornice della corte esterna di Palazzo Visconti, il comune e l’Associazione Attività Brignanesi hanno approntato un punto ristoro e uno maxi schermo dove tutti i tifosi atalantini potranno ritrovarsi per tifare Papu Gomez e compagni.