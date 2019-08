Bergamo Jazz Summer Edition torna con Tingvall Trio e Maria Pia De Vito

Bergamo Jazz 2019 torna in giugno, lunedì 17 e martedì 18, con due serate esclusive ospitate nella suggestiva cornice del Lazzaretto (alle 21.30), dedicate rispettivamente a esplorare l’affascinante universo del piano jazz trio e a proporre alcuni degli aspetti che contraddistinguono il composito percorso artistico di Maria Pia De Vito, nuovo direttore artistico del Festival.

Protagonista principale della serata di lunedì 17 sarà il Tingvall Trio, brillante formazione che per la prima volta si esibirà a Bergamo, sull’onda di un crescente successo internazionale, testimoniato anche da numerosi premi e riconoscimenti. Il pianista svedese Martin Tingvall, leader nominale del gruppo, il contrabbassista cubano Omar Rodriguez Calvo e il batterista tedesco Jürgen Spiegel si sono uniti ad Amburgo nel 2003 e da allora si sono esibiti in oltre 30 paesi: in Germania hanno più volte conquistato il prestigioso premo Echo Jazz e veleggiano sicuri anche nelle classifiche riservate alla musica pop. Nel 2018 hanno pubblicato il loro settimo album, Cirklar: 12 brani che sono altrettante storie musicali in cui riflettersi e dalle quali farsi coinvolgere. Gli ingredienti espressivi sono quelli che hanno fatto la fortuna del Tingvall Trio – energia ritmica, senso melodico, fragranza tematica – amalgamati fra loro con ancora maggiore incisività, e ovviamente maturità, che in passato. Il Tingvall Trio è oggi una macchina musicale perfettamente oliata in tutti i suoi ingredienti, sospinta da un costante interscambio strumentale che scaturisce da una invidiabile empatia fra i suoi componenti.





Opening act della prima serata di Bergamo Jazz Festival 2019 Summer Edition il trio del pianista bergamasco Ermanno Novali, messosi in luce durante le giornate di festival dello scorso marzo nell’ambito della sezione “Scintille di Jazz” riservata ai talenti emergenti. Accanto al leader, il contrabbassista Luca Pissavini e il batterista Matteo Milesi, due partner che condividono una musica che getta un ponte fra Europa e America, come attesa il recente CD Passacaglia.





Martedì 18 giugno avrà quindi luogo la presentazione alla Città del nuovo direttore artistico di Bergamo Jazz, Maria Pia De Vito, nominata alla guida di uno dei più importanti festival jazz europei nel solco dell’ormai consolidata tradizione che dal 2006 in avanti ha visto succedersi nel medesimo ruolo Uri Caine, Paolo Fresu, Enrico Rava e Dave Douglas. La cantante e compositrice proporrà sotto l’insegna di “Maria Pia De Vito And Friends” alcuni dei tanti aspetti che contraddistinguono il suo percorso musicale. Nella prima parte della serata, sorta di viaggio andata e ritorno fra Napoli e il Brasile, si produrrà dapprima in duo con il pianista britannico Huw Warren, con il quale ha registrato gli album Dialektos (2008) e ‘O pata pata (2011), e quindi in trio con l’aggiunta di Ralph Towner, personalità di spicco del jazz, e non solo, dalla fine degli anni Sessanta in avanti, sia come solista che come fondatore e membro cardine degli Oregon.

Configurandosi come un sentito omaggio alla grande cantautrice Joni Mitchell, alla quale Maria Pia De Vito ha dedicato nel 2005 uno dei suoi album più belli e intensi, So Right, il secondo set vedrà apparire in scena un trio formato dal pianista italo-inglese Julian Oliver Mazzariello, dal contrabbassista Luca Bulgarelli e dal batterista Alessandro Paternesi, tutti e tre musicisti di comprovata esperienza. Ospite in alcuni brani, il sassofonista Tino Tracanna, uno dei più affermati jazzisti bergamaschi che ha più volte collaborato con la stessa Maria Pia De Vito, sin dai suoi esordi con l’album Hit The Beast! del 1989.

Durante le due serate di Bergamo Jazz 2019 Summer Edition sarà attivo al Lazzaretto un servizio Food & Drink.