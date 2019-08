Forse se ne sentiva il bisogno. Di un confronto aperto al pubblico in uno spazio capiente per conoscere il pensiero, i progetti, i modi di fare anche dei 4 candidati a sindaco di Bergamo.

Dev’essere così visto che martedì l’auditorium di Piazza Libertà si è riempito e, anzi, è risultato insufficiente a ospitare tutti i cittadini che desideravano ascoltare dalla viva voce di Nicholas Anesa, Giorgio Gori, Francesco Macario e Giacomo Stucchi come ritengono di risolvere quelli che, tramite l’indagine di MPS Evolving Marketing Research presentata dall’ad Antonio Di Marco, sono emersi quali problemi sul tappeto particolarmente sentiti dai residenti.

di 21 Galleria fotografica Bergamo, il confronto tra candidati di BgNews









I quattro candidati dal canto loro si sono confrontati, incalzati dalle domande di Lucia Cappelluzzo e Davide Agazzi, in modo corretto, ma anche con una certa vis polemica che ha animato la discussione sugli argomenti particolarmente caldi. Come il macro-tema che vede la città spaccata in due che riguarda trasporto, viabilità e parcheggi a quello della sicurezza, che per il numero più alto di intervistati è da migliorare a Bergamo e quello che più di tutti ha acceso gli animi dei candidati e del pubblico insieme alla querelle sulla famiglia naturale; dalla riqualificazione del centro fino alle politiche di sostenibilità ambientale e al “caso areoporto“.

Tra gli applausi, i fischi e le standing ovation, è stato detto molto e molto ci sarebbe stato ancora da dire, e non è escluso, come ha annunciato il direttore Rosella del Castello, che Bergamonews possa offrire una nuova opportunità in caso di ballottaggio.