Turismo, ambiente, giovani: l’ex sindaco vigile del fuoco ci riprova a Piazza Brembana

Sposato, padre di tre figli, il 46enne vigile del fuoco Stefano Ambrosioni si candida, con la sua lista “Piazza in Valle” alle prossime elezioni amministrative a Piazza Brembana, dove sfiderà l’ex comandante forestale Bruno Paternoster.

“La mia vita è improntata al servizio degli altri, per questo mi candido a sindaco ed anche perché credo nelle persone, nei loro bisogni e nelle loro aspettative. I dieci anni d’esperienza amministrativa nel comune di Lenna mi hanno portato a prepararmi per questo nuovo viaggio – spiega Stefano Ambrosioni, che con il suo gruppo ha cercato di stilare un programma che non guardi solo a Piazza Brembana, ma a tutta la Valle -. Vogliamo contribuire ad un disegno d’insieme, affinché il nostro territorio riprenda forza e vigore”. Un impegno le cui parole d’ordine sono sicurezza, certezza, servizi e positività.

Uno sguardo ampio, che punta prima di tutto sul turismo, attraverso la collaborazione con enti e uffici del territorio per sostenere le attività locali. “Fare turismo oggi significa dare un nuovo volto al paese, creando anche un ufficio permanente che sappia valorizzare il nostro territorio, la nostra cultura e i nostri prodotti”.

Sul fronte ambiente, le iniziative verranno rivolte verso un ampliamento della raccolta differenziata e un rinnovamento delle risorse pubbliche come illuminazione, riscaldamento e acqua potabile.

In programma è anche un accorpamento dei servizi con i comuni limitrofi, per ottimizzare le spese pubbliche e le risorse. Importanza viene data anche alle potenzialità delle associazioni, nell’ottica di collaborazione verso il benessere del paese.

Per quanto riguarda i giovani, l’obiettivo è quello di dare a loro nuove opportunità, “affinché abbiano il desiderio di abitare la nostra terra, con uno sguardo aperto sul mondo”. Importanti saranno le collaborazioni con scuole superiori, università e aziende per avere formazione e sviluppo lavorativo in ambito locale. In progetto è anche la fondazione di un centro di aggregazione giovanile con figure professionali dedicate. Sul fronte strutture, è in programma l’ampliamento dell’area sportiva e la creazione di un pump track per i bikers e una palestra di roccia per i climbers.

In programma è anche un rinnovamento delle aree pubbliche, migliorando la sicurezza e la viabilità e rivisitando il PGT per dare nuove opportunità.

L’aggregazione e la collaborazione tra istituti scolastici del territorio è il punto principale riguardante le iniziative culturali, con un occhio di riguardo al volontariato ed a eventi e manifestazioni per tutte le fasce d’età.

La lista Piazza in Valle è composta da Stefano Ambrosioni (46 anni, vigile del fuoco), Arizzi Simone, Calegari Elena, Calvi Ambrogio, Facchinetti Andrea, Luciano Marco, Rubini Gloria, Rubini Teresa Anna, Salvini Danilo.