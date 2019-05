Speciale sul crollo del Ponte Morandi: la tv del 14 maggio

Per la prima serata in tv, martedì 14 maggio alle 21.25 Canale Nove trasmetterà “Genova, il giorno più lungo”, documentario sul crollo del Ponte Morandi.

Una produzione originale Magnolia (Banijay Group) per Discovery Italia che, attraverso materiale inedito e testimonianze esclusive, ripercorre gli avvenimenti e analizza i fatti per capire cosa è accaduto in quelle drammatiche ore.

Sono le 11:36 di martedì 14 agosto 2018 ed è in corso un violento nubifragio quando crolla, improvvisamente, una sezione di 200 metri del viadotto dell’Autostrada A10 che attraversa il torrente Polcevera, a Genova. È una tragedia di immani dimensioni. Le vittime sono 43, ma oggi, a distanza di nove mesi, a far rabbrividire non è solo il numero di morti e feriti, ma anche i racconti di chi quella tragedia l’ha vissuta: dai sopravvissuti ai Vigili del fuoco, dalle forze dell’ordine allo staff medico dell’Ospedale San Martino. Le immagini del ponte crollato fanno il giro del mondo: per Genova e per tutti gli italiani qualcosa è cambiato, per sempre.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda la quarta delle otto puntate del talent show “The voice of Italy”, condotto da Simona Ventura.

La ricerca di nuovi talenti continua e stasera si svolgerà la quarta Blind Audition. Sul palco dello Studio 2000 del Centro di Produzione Tv Rai di Milano, le voci in gara si metteranno alla prova per conquistare un posto nel team dei coach Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Gué Pequeno.

Ogni voce ha a disposizione 90 secondi per dare il meglio di sé ed entrare in uno dei team del programma, esibendosi live con cover di successi italiani e internazionali o un brano proprio, accompagnati dalla band presente in studio. Una prova sempre più competitiva, i posti diminuiscono e per i quattro coach la scelta, basata unicamente sull’ascolto, diventa sempre più dura. Non mancheranno strategie e colpi di scena per riuscire ad aggiudicarsi i talenti migliori.

Queste le voci scelte nelle prime tre puntate, nei quattro team:

Team D’Alessio: Carmen Pierri; Sofia Tirindelli; Raphael Nkerewem; Domenico Iervolino; Cosimo De Leo in arte Koko; Sofia Sole Cammarota; Andrea Settembre; Marta Verrecchia in arte Martha; Stefano Colli; Kumi Watanabe; Elisa Gaiotto in arte Eliza G.

Team Lamborghini: Diana Suppressa in arte Huntress D; Beatrice Inguscio in arteTrisss; Tess Amodeo Vickery; Miriam Di Criscio in arte Miriam Ayaba; Filippo Cantele; Giorgia La Commare; Serena Maria Police.

Team Morgan: Davide Vettori; Valerio Sgargi; Elisa Paschetta in arte Joe Elle; Marco Liotti; Francesco Bombaci; Felice Falanga; Erica Bazzeghini; Karen Marra; Noemi Mattei; Emanuela Caputo in arte Morgana; Matteo Camellini; Dominique Chillé Diouf in arte Diablo.

Team Pequeno: Ilaria Amagour in arte Hindaco; Micaela Foti; Ilenia Filippo; Michele Ciliberti e Giuseppe Aprile in arte Mashup Loop; Josuè Previti; Ares Favati; Ina e Serena Sinani in arte Sindolls; Sophia Murgia.

Dagli studi di Rai Radio2, radio ufficiale di “The voice of Italy”, i due conduttori d’eccezione Andrea Delogu e Stefano De Martino, come di consueto seguiranno in diretta il programma.

Su Italia1 alle 21.25 ci sarà l’ottava e ultima puntata di “Colorado”. I padroni di casa Paolo Ruffini e Belen Rodriguez si alternano ai co-conduttori Scintilla e PanPers,in una continua interazione con i comici.

Sul palco, tra gli altri, i Soldi Spicci e i loro scambi sull’amore e la vita di coppia, Maria Pia Timo, che racconta del mare della Romagna, e Federico Parlanti, social media manager di Ruffini che tenta di conquistare Belen. E ancora, Cristina Chinaglia con l’esilarante commento del fenomeno editoriale “50 sfumature di grigio”.

Tra i “classici”, Barbara Foria e la sua trapper Baba Q, iPantellas con un nuovo RVM e Alessandro Bianchi nei panni del vitaiolo Bobo.

Durante la puntata, verrà decretata la vincitrice di “Miss Colorado” tra le ragazze del corpo di ballo che si sono sfidate nel corso degli altri appuntamenti.

La sigla finale del programma è scritta dai PanPers ed è un omaggio a tutto il cast.

A fare da trait d’union tra le performance degli artisti il salotto contiguo alla scena in cui confluiscono a rotazione i comici che creano un gruppo d’ascolto “sui generis” insieme agli ospiti fissi: Massimo Bagnato, con la sua comicità surreale, e Herbert Cioffi,nei panni del critico televisivo Gino Boscaglia.

Su Rete4 alle 21.25 l’appuntamento è con la soap “Il segreto”, con Ruben Bernal e Ramon Ibarra: Saul rimprovera Julieta per non avergli dato ascolto e per essersi intromessa negli affari di Severo. Fernando, intanto, parte all’improvviso.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre e su La7 dove si rinnova la sfida dei talk-show. Sulla terza rete della tv pubblica ci sarà “#cartabianca” condotto da Bianca Berlinguer, mentre su La7 “diMartedì” condotto da Giovanni Floris.

Rai4 alle 21 trasmetterà la prima semifinale di “Eurovision Song Contest”.

La seconda andrà in onda giovedì 16 maggio.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiUno alle 21.25 c’è “Sei mai stata sulla luna?”, con Liz Solari, Raoul Bova e Neri Marcoré; su Canale5 alle 21.20 “Pelè”, con Leonardo Lima Carvalho, Kevin de Paula, Diego Boneta e Rodrigo Santoro; e su Tv8 alle 21.30 “Jack Reacher – Punto di non ritorno”.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Uomini che odiano le donne”, con Michael Nyqvist; su Iris alle 21 “Blu Jasmine”, con Cate Blanchett; e su Italia2 alle 21.15 “El Dorado – La città perduta”.

Spazio alla lirica su Rai5 dove dalle 19.50 andrà in scena “La straniera” di Vincenzo Bellini.

Sul podio Fabio Luisi, direttore musicale del Maggio dall’aprile 2018 dopo gli incarichi al Metropolitan e all’Opera di Zurigo. Tra gli interpreti dell’opera Salome Jicia, Dario Schmunck, Serban Vasile, Laura Verrecchia. Regia di Mateo Zoni, scene di Tonino Zera e Renzo Bellanca, costumi di Stefano Ciammitti, luci di Daniele Ciprì.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del talent “Un dolce da maestro”, condotto da Massimiliano Rosolino affiancato dal padrone di casa Rossano Boscolo, e due professori dell’accademia Piero Ditrizio e Sara Torresi.

La dinamica del format prevede che gli studenti di giorno seguano le lezioni che li stanno formando per essere dei professionisti della pasticceria, mentre di notte si accende la sfida: due cadetti, uno eletto da loro stessi e uno dai 3 professori protagonisti del programma, si confrontano nella realizzazione di un dolce “da maestro”, ovvero un dolce capace di mettere alla prova le capacità che hanno acquisito. Ma la cosa più importante è che questo avverrà in cucine separate, svegliati a sorpresa in piena notte, senza sapere l’uno dell’altro. Nessuno degli studenti e nemmeno i professori sapranno chi è in gara, quando e con chi. Solo il conduttore e il pubblico sapranno tutto. I dolci infatti, dopo “il canto del gallo” saranno assaggiati “al buio” (ovvero senza conoscerne l’autore) dai professori. La votazione, nota solo al conduttore e ai telespettatori, darà vita ad una classifica che sarà resa nota ai protagonisti solo il giorno della consegna dei diplomi, quando tutto tornerà ad essere alla luce del sole.

Da segnalare, infine, su La5 alle 21.25 la replica del “Grande fratello”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande fratello”M; e su Real Time alle 21.10 il reality “Primo appuntamento”.