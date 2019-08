Scoprire la Bassa in bici: l’idea green di un gruppo di giovani

Nella splendida cornice della sala del torchio del castello di Pagazzano l’associazione Grest Barbera di Brignano Gera D’Adda ha presentato la quinta edizione della biciclettata Tra Borghi e Castelli.

L’evento cicloturistico, che si terrà domenica 26 maggio con partenza proprio da Pagazzano, è stato organizzato da una trentina di ragazzi che -come si legge sul loro sito- “dal 1990 fanno dello sport un momento di aggregazione, di svago e perché no, di sane bevute e gagliarde mangiante”.

La Tra Borghi e Castelli è però qualcosa di più: non solo i ciclisti dell’associazione sfrecceranno per i percorsi con le loro biciclette e abiti d’epoca, ma l’idea è quella di coinvolgere anche dilettanti e famiglie con la proposta di quattro percorsi di varie lunghezze (15 km, 39 km, 70 km e 110 km). G

Gli itinerari, pensati con 10 tappe totali e anche gustosi ristori, attraverseranno il territorio della bassa bergamasca, visitando gli storici e suggestivi castelli, palazzi e rocche per infondere la consapevolezza del territorio e per stupire i partecipanti con la bellezza della pianura pedalando per strade bianche non asfaltate, lungo il fiume Serio o nelle campagne.

Dato il successo delle passate edizioni, si tratta di una manifestazione che, a partire da questo anno, è stata pensata con il coinvolgimento e il contributo della Ciclostoriche di Lombardia che organizza eventi simili in tutto il territorio regionale.

Nella serata di presentazione, non è mancato l’entusiasmante intervento dello scrittore Andrea Maietti, biografo ufficiale di Gianni Brera, che ha raccontato aneddoti sul rapporto con lo storico giornalista sportivo e sulla vita del leggendario ciclista Fausto Coppi. Sono stati presenti anche i responsabili di UISP Lombardia, della società Bianchi e della Ciclostoriche di Lombardia, accanto a loro Norma Gimondi, Beppe Guerini, Velloncini e Agardi.

Peri informazioni utili e iscrizione a questa speciale biciclettata, i ragazzi del Grest Barbera invitano a contattarli attraverso i canali web e social.