Opportunità nel mondo del lavoro? I corsi dell’Afp Patronato

AFP Patronato da più di dieci anni forma centinaia di Operatori nel campo socio sanitario e assistenziale attivando percorsi formativi è capaci di generare situazioni di successo lavorativo.

Dopo il successo della prima edizione, sabato 18 maggio AFP Patronato ripropone il Corso Base Metodo Validation a cura della dottoressa Ongaro. Il metodo Validation è una modalità comunicativa efficace con l anziano disorientato e trova moltissime applicazioni nella gestione quotidiana degli anziani, sia in struttura sia a domicilio. Il corso sarà attivato con un mimino di 18 iscritti al Patronato San Vincenzo di Bergamo.

Giovedì 16 maggio inizierà il percorso formativo per “addetto al trasporto cadavere”, figura che nell’area delle imprese funerarie necessita di una qualifica che permetta di operare con professionalità e conoscenza delle normative.

Sono inoltre aperte le iscrizioni per i corsi ASA , OSS e riqualifica in OSS in partenza dopo l’estate. AFP Patronato è convenzionato per lo svolgimento dei tirocini con le migliori RSA del territorio e ha una convenzione attiva con Humanitas Gavazzeni-Castelli, Habilita Zingonia per i tirocini in ambito sanitario.

Una novità sarà un corso OSS per Under 25 che in soli sei mesi permetterà di qualificarsi ed entrare velocemente in un mercato del lavoro che richiede tantissimi OSS preparati e motivati. Presso l’agenzia per il Lavoro del Patronato San Vincenzo di Bergamo troverete tutte le informazioni per poter scegliere con consapevolezza il vostro futuro professionale.

Per iscrizioni ed informazioni contattate la responsabile dottoressa Grazia Zucchetti scrivendo a agenzialavoro@afppatronatosv.org o telefonando a 035.4247228 (interno 2).