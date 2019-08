Luciana Castellina a Bergamo: l’incontro con il candidato Macario

A poco più di 10 giorni dalle elezioni, continuando ad arrivare a Bergamo nomi e volti importanti in politica per sostenere l’uno o l’altro candidato.

Martedì 14 maggio alle ore 20.30, sarà in città Luciana Castellina, candidata alle elezioni Europee in Grecia con Syriza, per sostenere la candidatura di Francesco Macario per le imminenti elezioni amministrative. Con lei anche Roberto Giudici e Argiris Panagopoulos, candidati de La Sinistra, circoscrizione Nord Ovest.

Classe 1929, Castellina è una politica, giornalista e scrittrice italiana, parlamentare comunista, più volte eurodeputata, autrice di numerose pubblicazioni, presidente onoraria dell’ARCI dal 2014.

Sarà a Bergamo per un incontro alla Sala Galmozzi in via Tasso: l’evento è aperto a tutti, sotto lo slogan di “Contro i privilegi di pochi, Europa dei popoli e dei Diritti”.