Lista di Forza Nuova a Bagnatica: Anpi, Pd e Rifondazione sul piede di guerra

Per il dopo Primo Magli a Bagnatica è sfida a due: da un lato Roberto Scarpellini, vicesindaco uscente e a capo della lista Nuova Bagnatica, dall’altra Marcello Serughetti, candidato di Italia agli Italiani, lista legata a Forza Nuova.

Ed è proprio la presenza di questa seconda formazione ad aver scatenato la reazione di Partito Democratico, Anpi e Rifondazione Comunista, in particolare in vista della presentazione che Italia agli Italiani ha in programma per martedì 14 maggio.

Nella sala consigliare del comune, infatti, ci saranno due momenti distinti: il primo, nel pomeriggio, di presentazione delle liste comunali ed europee mentre alle 20.30 ci sarà quella dei candidati.

Tra gli interventi, oltre a quelli del candidato a Bagnatica Serughetti, anche quello di Roberto Fiore, segretario nazionale di Forza Nuova, di Salvatore Ferrara e Oscar Rizzini, rispettivamente coordinatore e vice-coordinatore di Forza Nuova Lombardia.

“Paradossale e vergognoso che ancora oggi una formazione politica come Forza Nuova, che si rifà ai principi antidemocratici della dittatura fascista, si possa candidare alle elezioni – attaccano il segretario provinciale del Pd Davide Casati, i parlamentari Maurizio Martina, Elena Carnevali e Antonio Misiani e il consigliere regionale Jacopo Scandella – Non si giochi a confondere i piani: la libertà di espressione va difesa e tutelata, mentre l’apologia di fascismo è ben altro, e chi se ne macchia non merita la dignità di avere rappresentanti nelle istituzioni democratiche. I valori sanciti nella costituzione sono saldamente ancorati a radici antifasciste che hanno dato vita alla nostra democrazia”.

Ancora più dura Mauro Magistrati, presidente dell’Anpi provinciale: “Iniziativa inaccettabile che scuote e offende nel profondo l’anima civile, democratica e antifascista della Valcavallina e dell’intera Provincia. Forza Nuova è infatti un’organizzazione che professa un’identità e un’ideologia palesemente neofasciste e che sin dalla sua fondazione, nel 1997, ha fatto della violenza politica la sua cifra distintiva. Martedì 14 maggio, dunque, in uno spazio deputato all’amministrazione del bene pubblico, si riuniranno coloro che disprezzano e sviliscono i valori stessi della politica e della Costituzione repubblicana. Alla loro testa ci sarà il segretario nazionale di Forza Nuova, Roberto Fiore, già condannato per banda armata e associazione sovversiva come capo di Terza Posizione. Latitante per 17 anni, Fiore si è avvalso di dubbie protezioni ed è poi rientrato in Italia, impunito, proprio per fondare Forza Nuova e contribuire a disseminare odio razzista, xenofobo e omofobo. Riteniamo grave che il luogo della gestione democratica e della vita civile di un paese in cui più di 70 anni fa le forze partigiane combatterono per cacciare gli usurpatori nazifascisti venga concesso proprio a chi si sente erede del fascismo e vorrebbe riportare indietro le lancette della Storia fino a quell’epoca di miseria, violenza e repressione”.

Da qui la decisione di organizzare un presidio alle 19.30 nella piazza del Comune, poco prima della presentazione dei candidati alle amministrative.

Sulla questione si è espresso anche il segretario provinciale di Rifondazione Comunista Francesco Macario, che ha annunciato la partecipazione al presidio: “A Bagnatica, approfittando del vuoto di partecipazione che si riscontra in tanti territori in queste elezioni amministrative Forza Nuova ha potuto presentare nelle elezioni locali una sua lista, che le garantisce automaticamente l’elezione di alcuni consiglieri comunali. È gravissimo che nelle nostre istituzioni risultino infiltrate così persone che si ispirano a principi contrari alla Costituzione antifascista e che propugnano i disvalori del razzismo e del fascismo. Ed è grave che martedì sera il leader nazionale di Forza Nuova possa parlare protetto dalle forze dell’ordine sulla piazza di Bagnatica”.