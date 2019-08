Lavoro e viabilità, l’ex comandante della Forestale si candida a Piazza Brembana

Osservare, ascoltare e partecipare attivamente alle politiche sociali e di sviluppo del territorio locale e vallare. Questi i propositi di “Unire per cambiare Piazza Brembana”, che presenta come candidato sindaco Bruno Paternoster, 63 anni, comandante in pensione del Corpo Forestale e capogruppo degli alpini di Averara. Una lista civica, con diversi esponenti alla prima esperienza, al cui interno figura Hans Quarteroni, già presente nell’attuale minoranza della giunta comunale di Piazza Brembana. Sfiderà Stefano Ambrosioni.

“Diversi sono alla prima esperienza, ma io conosco bene la “macchina amministrativa”, anche grazie al mio lavoro di comandante del Corpo Forestale”. Una squadra eterogenea, spiega Bruno Paternoster, “capace ed esperta in vari settori. Una squadra che ha come obiettivo quello “non di criticare, ma di fare, per il bene del paese, stando in mezzo alla gente ed intercettando i bisogni di Piazza Brembana”.

Il programma della lista “Uniti per cambiare” vuole sottolineare la centralità del paese nell’ambito dell’Alta Valle Brembana, cercando di farlo diventare sempre più accogliente e migliorando i servizi a disposizione. Centralità e miglioramenti possibili da raggiungere attraverso un dialogo per trovare soluzioni il più possibile condivise nell’ambito di occupazione, lavoro, agricoltura, viabilità e turismo. Migliorie da raggiungere anche attraverso un dialogo proficuo con istituzioni, enti e associazioni.





L’attenzione è rivolta anche alla famiglia, in modo particolare verso le situazioni di fragilità o verso quelle famiglie che hanno al loro interno persone diversamente abili. In questo caso, importante sarà una politica inclusiva, in modo particolare rispetto alle attività sociali e di comunità.

Un altro punto del programma riguarda i giovani e la loro permanenza in Val Brembana, da sviluppare affrontando temi quali occupazione, sviluppo economico e viabilità.

La lista Uniti per cambiare è composta da Bruno Paternoster (63 anni, ispettore del Corpo Forestale dello Stato in pensione), Arioli Pierangela (49 anni, commerciante), Balestra Gian Pietro (62 anni, perito in elettronica industriale in pensione), Busi Umberto (66 anni, operaio impiantista in pensione), Colombi Giacomo (22 anni, perito meccatronico), Donati Tamara Alessia (46 anni, esercente e direttore tecnico impresa funebre), Gervasoni Leone (33 anni, esercente commerciante), Pirola Chiara (53 anni, infermiera), Quarteroni Hans (41 anni, imprenditore agricolo), Regazzoni Guido (25 anni, disegnatore tecnico), Tiranini Carlo (64 anni, artigiano edile in pensione).