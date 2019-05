La luce nello stabile occupato: attaccano il cardinale per colpire papa Francesco

“Ho riattivato la luce per la sopravvivenza di famiglie e bambini”. Pronto a sfidare le leggi a nome dell’umanità e della solidarietà, il cardinale polacco Konrad Krajewski, elemosiniere di Papa Francesco, spiega i motivi che lo hanno spinto a riattivare l’energia elettrica in uno stabile occupato a Roma. Un gesto disperato e umano per aiutare famiglie che faticano a sopravvivere.

Rientrato da Lesbo in Grecia, dove ha portato la solidarietà di Francesco ai migranti, è stato informato della grave situazione in cui si trovavano oltre 400 persone, tra cui numerosi bambini. Da giorni lo stabile era senza corrente elettrica né acqua calda, servizi sospesi per morosità. Krajewski ha sentito il dovere di compiere un gesto,

consapevole delle conseguenze cui può andare incontro, nella convinzione che fosse necessario per il bene delle famiglie.

“Sono intervenuto personalmente – spiega all’agenzia Ansa – per riattaccare i contatori. È stato un gesto disperato. C’erano oltre 400 persone senza corrente, con

famiglie, bambini, senza la possibilità di far funzionare i frigoriferi”. In un’intervista al Corriere della Sera spiega: “Dal Vaticano abbiamo mandato l’ambulanza, i medici, i viveri. Stiamo parlando di vite umane. La cosa assurda è che nel cuore di Roma queste persone sono abbandonate, famiglie che non hanno un posto dove andare, gente che fatica a sopravvivere”. Aggiunge: “Non voglio che diventi una cosa politica. Io faccio l’elemosiniere e mi preoccupo dei poveri, delle famiglie, dei bambini. Ora hanno luce e acqua calda. Adesso tutto dipende dal Comune”.

Il cardinale si assume le responsabilità: “Dovesse arrivare, pagherò anche la multa. Da quando è stato riattaccato il contatore, pago io. Anzi, pagherò anche le sue, di

bollette”. Risponde così a Matteo Salvini, che lo aveva esortato a pagare i 300 mila euro di bollette arretrate.

Gli occupanti dello stabile intanto fanno quadrato: “Se l’atto di coraggio del cardinale deve essere denunciato, faremo un’autodenuncia collettiva”.

Nello stabile “ci sono cento minori e una ventina di adulti ammalati, alcuni hanno bisogno dell’ausilio cardiorespiratorio. Dopo 5 giorni senza energia la situazione era insostenibile”. Attacca suor Adriana Domenici, che si è battuta per il ripristino dell’elettricità e che si è rivolta per prima al cardinale: “Di fronte a un problema di salute e di vita delle persone, non mi aspettavo da Salvini una risposta del genere. Mi aspettavo ben altro, mi aspettavo un intervento suo, anche personale. Salvini dovrebbe venire a vedere con i suoi occhi la situazione. Farebbe una cosa giusta, anche per vedere come funziona l’occupazione, chi sono le persone, la loro storia, la loro vita. Le istituzioni devono rispondere a un problema così grave e diffuso. L’occupazione è diventata quasi una norma perché non c’è più possibilità di sopravvivenza. Se non fosse per la Chiesa, questa gente dove starebbe? Dove sarebbe se non ci fossero le mense e le offerte di vestiario della Chiesa? Salvini ritrovi un po’ di umanità”.

I partiti, i giornalisti e la stampa di destra si scatenano. I “bravi” del capo occupano le televisioni per attaccare Papa Francesco e la Chiesa, il cardinale e i “buoni

samaritani”. Libero scrive: “La bravata dell’elemosiniere fa infuriare il Vaticano”, una pura invenzione, e sostiene che il “mandante” sia Francesco.

Contro Francesco è in atto una guerra senza esclusione di colpi da parte della destra fascista e reazionaria mondiale. Proprio come le guerre contro il Concilio e contro i Papi Giovanni XXIII e Paolo VI. Steve Bannon, ex stratega di Donald Trump, in un incontro a Washington nell’aprile 2016, consigliò a Salvini: “Attacca frontalmente Francesco perché è un nemico”, come informa (non smentito) l’inglese The Guardian. Pare che Salvini sia stato fermato dal partito e, in particolare, da un leghista di buon senso come Giancarlo Giorgetti. Salvini ha indossato la maglietta con la scritta “Benedetto è il mio Papa”.

Prima della vicenda romana l’elemosiniere papale ha visitato i campi profughi di Lesvos (Lesbo) in Grecia – dove erano stati insieme nel 2016 Papa Francesco e

Bartolomeo I, Patriarca di Costantinopoli. Con Krajewski c’era mons. Jean-Claude Hollerich, presidente della Commissione delle Conferenze episcopali dei 28 Paesi Ue (Comece). Auspicano “una nuova apertura di corridoi umanitari in vari Paesi europei e la comunità cristiana è pronta a ospitare chi cerca pace, un futuro, un luogo dove far crescere i propri figli”.

Questo il messaggio: “Abbiamo bisogno di più dialogo e più collaborazione tra le autorità nazionali e la società civile e la Chiesa vuole lavorare con tutte le religioni: quando le persone soffrono, la gente di buona volontà deve reagire”. Il cardinale porta la carezza e un contributo in denaro del Papa.