La Latteria vestita di nerazzurro annuncia: “Domani chiuso per evento storico”

Bergamo è in festa, in trepidante attesa, anzi in spasmodica attesa. Una attesa che non consente neanche di lavorare… se è vero come è vero che ci sono esercizi che nemmeno apriranno i battenti il fatidico mercoledì 15 maggio, giorno della finalissima storica della Coppa Italia. Tra loro la Latteria di Pierangela (Pally) Pezzotta di via Moroni che non solo ha vestito la vetrina dei colori nerazzurri, ma ha affisso un cartello eloquente: “Domani chiuso per evento storico”.