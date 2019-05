Prestazione convincente all’Elsy Jacobs Festival per Maria Giulia Confalonieri che nel pomeriggio di domenica 12 maggio ha concluso la breve corsa a tappe lussemburghese con un podio.

La portacolori del team Valcar Cylance, già protagonista nelle prime due giornate di gara, si è messa in luce anche nell’ultima frazione nella quale la brianzola è riuscita a resistere al forcing del Team WNT-Rotor e a chiudere così in terza posizione la frazione vinta dalla tedesca Lisa Brennauer sulla svedese Emilia Fahlin, un risultato che le ha permesso di risalire sino alla settima posizione in classifica generale.

A livello bergamasco da segnalare l’ottavo posto di Arianna Fidanza (Eurotarget Bianchi Vittoria), mentre in casa Valcar è arrivato anche la tredicesima posizione finale di Alice Maria Arzuffi che, in compagnia di Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Maria Giulia Confalonieri, Silvia Persico e Dalia Muccioli, prenderà parte dal 16 al 18 maggio prossimi all’Amgen Tour of California Womens Race.