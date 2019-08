Il dibattito di Bgnews per conoscere chi tra poco chiameremo sindaco

Non so voi, ma queste elezioni le sento come decisive. Sarà che è la mia prima vera campagna elettorale e il primo anno che le vivo così intensamente, ma quel che è certo è che non è stata noiosa un solo minuto.

Dal toto nome per l’anti-Gori alla raccolta firme per la presentazione delle liste, dagli scontri social alle visite dei grandi nomi politici nazionali a sostegno di uno o l’altro candidato, sono stati mesi serratissimi. Un grande impegno che, tuttavia, mi ha permesso di conoscere a fondo (e per la prima volta da quando posso votare) i candidati sindaco per le elezioni comunali nella mia città, Bergamo.

È un’opportunità rara che dà l’occasione di vedere cosa non si era visto, di rivalutare chi non si era mai considerato, di approfondire le proprie conoscenze sui meccanismi che muovono una città, ritrovandosi ad abbracciare crociate che non sembravano poi così importanti e, anche, “rimpicciolire” ciò che ritenevamo fondamentale in un contesto più ampio costruito con fatica.

Nicholas Anesa, Giorgio Gori, Francesco Macario e Giacomo Stucchi sono i quattro nomi e volti che hanno scandito (e continuano a farlo) gli ultimi miei mesi di lavoro: imparando a conoscerli, intervistandoli, ascoltando i temi a loro più cari e ciò che rimproverano e che apprezzano l’uno dell’altro.

Ma perché l’opportunità di conoscere e ascoltare di persona i candidati della propria città deve essere limitata solo agli “addetti ai lavori”? Comunque andranno le elezioni del 26 maggio tra dodici giorni (ventisei se prevediamo il ballottaggio) uno di loro quattro sarà la persona che per i prossimi quattro anni chiameremo sindaco. E allora perché accontentarci di una conoscenza “scarsa” di loro filtrata dai social o da pochi minuti ai gazebo in giro per la città?

Bergamonews, il vostro quotidiano online, ha allora deciso di organizzare un confronto con i quattro candidati per dare un’opportunità preziosa a tutti cittadini: a quelli ancora indecisi di schiarirsi le idee, e a quelli già convinti (o convinti di essere convinti) di approfondire un argomento importante come il futuro amministrativo della città.

Vi aspettiamo martedì 14 maggio alle 17.30 all’auditorium di Piazza Libertà: i temi del confronto saranno basati sui risultati dell’indagine realizzata da Mps Evolving Marketing Research per il nostro giornale attraverso un migliaio di interviste telefoniche effettuate tra il 24 aprile e il 6 maggio.

L’incontro è aperto al pubblico. L’invito che vi rivolgiamo, ovviamente, è quello di partecipare numerosi. Vi aspettiamo!